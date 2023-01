Los tragos más icónicos de la historia del cine

Para nadie es secreto que el whisky ha sido pieza clave en varios de los clásicos del cine. De hecho, varios cócteles son famosos por relacionárselos a estados de ánimo y sentimientos.

Por poner algunos ejemplos como cuando el actor Humphrey Bogart en Casablanca (1942) en el papel de Rick Blaine de pie junto al piano con un vaso en la mano suspira por su amor perdido, Ilsa Lund, (Ingrid Bergman). Contrariamente a la leyenda, Rick no dice “Tócala otra vez, Sam”, sino las últimas palabras en vida de “Bogie” fueron “Nunca debí cambiar el whisky por los martinis”.

Algunas bebidas son simplemente sinónimo de un momento de la gran pantalla y del personaje que las disfruta. Desde la afición de James Bond por The Macallan, el White Russian de “The Dude” en The Big Lebowski (1998) y la mancha que deja en su barba o el Vodka Tonic en la barra del bar de un Hotel de Tokyo de la mano de Scarlett Johansson en Lost in Translation (2003) o el Manhattan improvisado de Marilyn Monroe en mitad de la noche en la comedia clásica Some Like It Hot (1959).

Los más icónicos del cine

French 75: De todos los bares, puede que ninguno sea más famoso que el Rick’s Café Américain en Casablanca, propiedad del personaje de Humphrey Bogart, Rick Blaine. La bebida que saltó a la fama tras ser pedida por Yvonne (Madeleine Lebeau) es el French 75, creada por los soldados franceses en la Primera Guerra Mundial que toma su nombre del cañón Howitzer de artillería de 75 mm, este cóctel de vino espumoso lleva ginebra, zumo de limón, azúcar y champán.

The Macallan 1962 Fine & Rare Whisky: En Skyfall (2012) conocemos el whisky favorito del agente 007, ya que se aprecia una memorable secuencia al estilo de Guillermo Tell con Daniel Craig y Javier Bardem, degustando una copa de este whisky escocés de 50 años.

Vodka Tonic: En el primer encuentro que protagonizan Charlotte (Scarlett Johansson) y Bob (Bill Murray) en Lost In Translation, él pide un whisky, mientras ella demuestra lo perdida que estaba en Tokio al no saber qué ordenar al camarero. Al final se decide por un juvenil Vodka Tonic, un cóctel hecho principalmente de vodka, zumo de limón y agua tónica, que se contrapone al carácter añejo del whisky.

White Russian: Uno de los binomios más emblemáticos de las últimas décadas entre los cocteles y el cine ha sido el White Russian y el bigote del actor Jeff Bridges en The Big Lebowski (1998). La comedia policíaca de los hermanos Coen hizo grandes cosas por este cremoso digestivo, la inclusión de la bebida en este clásico de culto hizo que una generación más joven que se perdió el apogeo del White Russian a mediados de siglo se deleitara con la combinación de vodka, licor de café y crema ligera.

White Angel: A la Holly Golightly de Audrey Hepburn, en el clásico Breakfast at Tiffany’s (1961), le gusta beber. Pero su favorito es, por supuesto, el White Angel. Por mucho que intente escapar de otra versión del martini, Holly suele pedir el cóctel “mitad vodka, mitad ginebra, sin vermut” en el bar de Joe Bell.

Manhattan: Some Like It Hot está considerada como una de las mejores películas clásicas de comedia de todos los tiempos. En ella, Marilyn Monroe con su glamour, embelesa al público, cómo no recordar la escena en la que agita un Manhattan en una “coctelera” en una botella de agua caliente. Esta bebida clásica se prepara con whisky, vermut rojo, hielo y una cereza marrasquino para decorar.

Recientemente, The Macallan presentó James Bond 60th Anniversary Release, con el cual la destilería escocesa conmemora seis décadas de películas protagonizadas por el legendario Agente 007. La extraordinaria colección comprende seis botellas de edición limitada que contienen un whisky single malt dentro de envases únicos, cada uno de los cuales presenta un diseño ilustrativo original y un color que evoca la década que representa.

The Macallan también ha creado una serie de experiencias inmersivas para celebrar el 60º aniversario de James Bond, incluyendo una exposición única –The Macallan in Cinema– en The Macallan Estate, que llevará a los espectadores a través de la historia de la marca en el cine y los transportará a través de seis décadas de aventuras del agente Bond.

