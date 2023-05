Maluma anuncia 30 fechas en su gira de Estados Unidos

Después de lograr el éxito el año pasado con aforos totales en Estados Unidos, Asia y América Latina con Papi Juancho Maluma World Tour, el artista urbano anunció el inicio de Don Juan World Tour, su nueva gira mundial.

Maluma se dio por medio de sus redes sociales con un El anuncio que hizose dio por medio de sus redes sociales con un videoclip . La gira lleva el nombre de su próximo álbum, que se llamará Don Juan.

Maluma viene de tener éxitos como Hawai, Felices los Cuatro, Sobrio y su más reciente Diablo, que Chimba. Por eso, anunció fechas en 30 ciudades en Estados Unidos. La gira iniciará el 31 de agosto en Sacramento, California; incluyendo recintos de la talla de The Forum en Los Ángeles, el Madison Square Garden en New York y el Kaseya Center en Miami.

“Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño. Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, Don Juan. No puedo esperar presentarle a mis fans por primera vez las nuevas canciones del álbum junto a mis grandes éxitos en lo que considero será la producción de conciertos más ambiciosa hasta la fecha”, expresó Maluma.

La preventa de las entradas inicia este próximo jueves 25 de mayo. A partir del viernes 26 de mayo salen los boletos a la venta oficial para el público general, a través de www.cmnevents.com

Fechas