Preventa para ‘John Wick 4’ abre en Colombia

El próximo 22 de marzo será el preestreno exclusivo de John Wick 4 en Colombia. El filme será protagonizado por Keanu Reeves y dirigido por Chad Stahelski. La película estrenará oficialmente el 23 de marzo en las salas del mundo.

En esta ocasión el personaje principal descubre un camino para derrotar a la organización más poderosa del inframundo: “The High Table”.

La preventa se abrió desde el pasado jueves y podrá disfrutarse en todos los formatos de cine, incluyendo IMAX.

Más villanos, más conexiones, más emociones

Además de Keanu Reeves, quien retoma su papel de asesino a sueldo en busca de paz y libertad, regresan Laurence Fishburne (Matrix) como The Bowery King, jefe de la red de inteligencia clandestina integrada por habitantes de calle; Ian McShane (Deadwood) como Winston, el propietario del Hotel Continental de Nueva York, y Lance Reddik (Resident Evil) en el rol del leal conserje Charon.

Basados en los personajes creados por Derek Kolstad, quien escribió las tres entregas anteriores de la saga, los guionistas Shay Hatten (John Wick 3: Parabellum; Army of The Dead; Army of Thieves) y Michael Finch (Predator; American Assassin) trasladan la acción esta vez a Nueva York, Osaka, Berlín, el desierto Wadi Rum de Jordania y la romántica París, entre otros lugares.

Tráiler

Le puede interesar: Series más vistas en Colombia por plataformas de ‘streaming’

*Con información de Cine Colombia