“500 personas en Colombia viven del desarrollo de videojuegos”: Alejandro González

Alejandro González y Jairo Nieto comenzaron en 2010 Brainz, una de las compañías pioneras en estudios de videojuegos en Colombia. El éxito que tuvo llevó a que en 2018 Jam City –compañía de los fundadores de MySpace- adquirió el proyecto.

Actualmente, Alejandro y Jairo trabajan de la mano de Chris DeWolfe y Aber Whitcomb con Plai Labs, una iniciativa que busca hacer de los videojuegos una experiencia que contiene la mezcla de los conocimientos que ambos tienen en el mundo del gaming, inteligencia artificial y plataformas sociales.

Plai Labs inició con un capital semilla de 32 millones de dólares, inversión que provino de Andreessen Horowitz, famoso fondo de inversión famoso por apuestas con Facebook, Instagram o Airbnb.

Confidencial Colombia se contactó con Alejandro para hablar sobre el crecimiento que ha tenido como empresario desde 2010 y lo que viene más adelante con Plai Labs. A continuación, lo que nos dijo en entrevista en exclusiva.

¿Cómo se conocieron Jairo y usted?, ¿cómo empezaron a trabajar?

Fue en el 2008. Yo tenía una empresa que se dedicaba a hacer desarrollo de nuevos medios con tecnologías emergentes y cosas que fueran novedosas. Jairo era director creativo en una agencia digital de publicidad y cada vez que tenían un reto que requería hacer algo fuera de lo ordinario en términos de ejecución de tecnología, nos llamaban a nosotros.

Tuvimos varios proyectos en conjunto interesantes y en el 2010 por vueltas de la vida decidí aventurarme a hacer videojuegos. Yo tenía idea técnica y el equipo de trabajo era muy bueno en ejecución, pero no teníamos una cabeza creativa para para desarrollar videojuegos que fueran divertidos. Pensé en Jairo porque no sólo era un gran creativo, sino que también era un ‘gamer’ de corazón. Era la persona que yo conocía que tenía mejor idea de cómo desarrollar ese tipo de contenidos. Lo invité a cofundar Brainz y estuvimos haciendo juegos desde ese entonces. Luego nuestra empresa es adquirida por una compañía llamada Jam City en el 2018. Era una de los desarrolladoras de videojuegos móviles más conocidas del mundo. Así dimos el siguiente paso que se convirtió en lo que hoy es.

¿Cómo está Colombia en el desarrollo de los videojuegos?

Actualmente, se viene desarrollando y creciendo. Cuando nosotros arrancamos a hacer videojuegos el ecosistema era muy incipiente. Nosotros veníamos pensando en cómo desarrollar videojuegos. Sin embargo, no existían ni las herramientas ni el talento humano. Las universidades no sabían cómo apoyar ese tipo de industrias y el gobierno tampoco. Había muy pocas desarrolladoras en ese momento, unas cinco empresas. Era algo muy naciente y con el paso de los años pues hemos venido trabajando muy en equipo con otras empresas o apalancando proyectos. Hoy en día pueden haber unas 50 a 100 empresas que se dedican a desarrollar videojuegos: más de 500 personas en el país que viven y se dedican a ese oficio.

¿Cuándo se da el Interés de los cofundadores de MySpace por Brainz?

Cuando estábamos en Brainz, la empresa que se desarrolló y creció como uno de los estudios más reconocidos de videojuegos móviles en Latinoamérica; ganamos varios premios con Apple y Google. En el 2017 con un juego que estábamos empezando a desarrollar ganamos el premio Indie Prize de Casual Connect. El premio a lo mejor del show lo ganamos nosotros y eso llamó la atención de varios distribuidores con los que nosotros ya veníamos trabajando o conversando. En particular, Jam City se dedicaba a desarrollar juegos móviles y se interesó bastante en nosotros, conoció el juego y se enamoraron de lo que nosotros veníamos haciendo. Nos adquirieron nosotros desde 2018, estuvimos trabajando de la mano de ellos, haciendo juegos móviles y diferentes proyectos. Hace más o menos año y medio nos propusieron empezar a explorar nuevas tecnologías con lo que tiene que ver con web 3 o ‘blockchain’. Desde entonces, empezamos a desarrollar un juego basado en esa tecnología con NFT’s y ese tipo de cosas. El juego se llama Champions Ascension.

¿Cuál es el objetivo de fondo con Plai Labs?

Vimos que es un momento muy particular en el desarrollo de tecnologías, porque han habido unas olas. La primera después del nacimiento y popularización del Internet fue la web social. Luego, la revolución móvil que cambió la forma como nosotros accedemos a la tecnología a través de los teléfonos inteligentes; y ahora estamos persiguiendo un nuevo cambio que tiene componentes como el ‘blockchain’ y el nacimiento de los sistemas de inteligencia artificial dentro de prácticamente todo el internet de las cosas.

Entonces vemos una gran oportunidad para para aumentar digamos la experiencia de los jugadores a través de esas nuevas tecnologías. Eso es lo que buscamos con Plai Labs en el país.

¿Cómo percibe el crecimiento de la Inteligencia artificial en la sociedad?

Hoy en día hace parte de nuestras vidas cotidianas. Muchos utilizamos sistemas de inteligencia artificial sin saber: cuando tecleamos en los teléfonos inteligentes y nos sugiere cuál es la siguiente palabra que viene o ese tipo de cosas, se está utilizando inteligencia artificial.

Nosotros estamos muy enfocados en el entretenimiento y creemos que eso va a permitir que los jugadores puedan crear contenido emergente dentro de los juegos que enriquezca la experiencia de los usuarios. De alguna forma va a afectar todos los oficios y cosas que hacemos. En ese sentido la inteligencia artificial es algo inevitable

¿Los videojuegos que vengan están condenados sí o sí a usar inteligencia artificial?

Creo que no hay que satanizar el tema de la inteligencia artificial. Por un lado, todos los sistemas que uno utiliza cotidianamente de una forma grande, utilizan sistemas de inteligencia artificial. Es simplemente una tecnología que permite mejorar cualquier tipo de experiencia. Las gráficas que uno ve en un videojuego son más nítidas gracias a la inteligencia artificial o las descargas que uno tiene son más óptimas gracias a ese tipo de sistemas. Realmente no es como que ahora son las máquinas que toman control de las cosas, sino simplemente son sistemas que aumentan o que mejoran la experiencia de los usuarios. Nosotros la estamos explorando para permitir que los usuarios creen contenido o disfruten de contenido diferente en sus videojuegos; pero no es para nada un requisito, pues puede haber juegos que prescindan completamente ese tipo de tecnologías.

¿Qué viene más adelante con Plai Labs?

Por ahora nosotros estamos involucrados en Champions Ascension y en eso vamos a estar dedicados el ciento por ciento de nuestro tiempo por los siguientes meses. Tenemos un equipo que todo el tiempo está investigando y desarrollando nuevas tecnologías que puedan ponerse al servicio del entretenimiento para mejorar esa experiencia de usuario. Vienen cosas bien positivas de la mano de las tecnologías emergentes y esperamos poderlas compartir con públicos muy grandes en Colombia y a nivel global.

