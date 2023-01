Así lloran en Barranquilla el fichaje caído de Juan Fernando Quintero

Este jueves la novela de Juan Fernando Quintero con el Junior llegó a su final con anuncio del futbolista. Su mensaje en redes sociales generaron todo tipo de reacciones al respecto.

“Lo que es el tema de Junior, quería decirles que no se pudo hacer… Agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobre todo a su hinchada, que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo”, dijo el mediocampista en su cuenta de Twitter.

El primero en reaccionar fue Alejandro Char, máximo accionista del ‘Tiburón’ y también lo hizo desde sus redes sociales. “Estoy muy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré. Las decisiones no las tomo yo solo. Ahora más que nunca necesitamos el total apoyo de nuestra hinchada”, dijo el excandidato a la Presidencia de Colombia.

Además de los principales involucrados, la prensa también opinó y en el caso de Samuel Vargas tuvo un cruce de declaraciones con el futbolista en Twitter. Él sugirió que Quintero había exigido titularidad y salario muy alto para ir al ‘Rojiblanco’.

“Por si no sabes la titularidad no se le asegura a nadie en el fútbol y protagonismo nunca lo he buscado ¿Afecto popular?, siempre he tenido y es recíproco; ¿irregularidad?, mira el historial de 14 años de carrera”, respondió el futbolista.

Por si no sabes la titularidad no se le asegura a nadie en el fútbol, protagonismo nunca lo he buscado. afecto popular? siempre he tenido y es recíproco. y la irregularidad? Mira el historial de 14 años de carrera !! Creo que donde vengo le he ganado a la vida ❤️ no al fútbol https://t.co/XKPMHg82MD — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 13, 2023

La crítica más frecuente en contra de Juan Fernando Quintero con la negociación es que supuestamente habría usado al equipo para posicionar su nombre en el mercado de fichajes. Ahora parece que él estaría más cerca de la liga brasileña entre Flamengo e Inter.

*Foto: Twitter @juanferquinterop