David Alonso agradeció el apoyo que ha recibido

Foto: AFP

Tras coronarse como campeón de Moto3 David Alonso reconoció y agradeció a todas las personas que le dieron su apoyo y creyeron en sus capacidades como deportistas.

“A todos los que han hecho esto posible, a los que me han ayudado a llegar aquí y en los momentos difíciles, y me siento muy afortunado de poder vivir esto”, dijo.

El nuevo campeón recordó que en Indonesia preguntaba a todos sus colegas cómo era competir en un mundial y los riesgos que se corre y cuando se gana como se debía asumir ese triunfo.

“A mí me daba miedo el hecho de irme a Australia o Malasia y que lloviese y que se alargase. Y me dijeron que me relajase y no pensase en ello”, confesó.