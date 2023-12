Hinchas del Cali agredieron a árbitro y a Jaime de la Pava

El Deportivo Cali vs Junior de Barranquilla no pudo terminarse debido a un hecho violento protagonizado por los hinchas del Cali en Palmaseca durante el compromiso en un partido que los barranquilleros ganaron por un gol de más que anotaron.

El partido se calentó de más cuando a los 5 minutos el árbitro David Espinoza expulsó a Gustavo Adrián Ramírez por un codazo y desde entonces el ambiente se hostilizó.

Junior de Barranquilla se vino encima y Carlos Bacca anotó doblete para el 0-2. A los 75 minutos Luis Haquin anotó un gol que el VAR anuló por fuera de lugar y el partido se detuvo por invasión de hinchas a la cancha para agredir al árbitro.

El partido se dio por terminado por falta de garantías en el estadio y de esta manera lo que era un 0-2 para los costeños, terminó 0-3.

«Saliendo una moneda me pega. Me abrió aquí (en la frente)… Algunas personas que ingresaron a la cancha también tienen esa contusión por moneda. Esto no puede ocurrir… Uno dice vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra. El hincha puede gritar, insultar, yo eso lo escucho, pero ya aprendí», dijo Jaime de la Pava en rueda de prensa.

A Deportivo Cali se le vendría una fuerte sanción para el año entrante por este incidente y la definición del Grupo A queda abierta con Tolima líder con 12 puntos y Junior, obligado a ganar en casa, con 10 puntos para la última fecha.

*Foto: Dimayor