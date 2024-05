“No estaba en la Cámara de Comercio para hacerle trabajo político al Gobierno”: Roberto Robles

El empresario Roberto Robles habla en entrevista para Confidencial Colombia sobre los pormenores que causaron su salida de la presidencia de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Se habla mucho de la salida de Julio Cesar Ortiz, pero de la salida suya muy poco, ¿Qué pasó?

Roberto Robles: Desde un principio se ha mencionado la salida de ambos, pero el doctor Ortiz ha hablado más sobre el tema, pero realmente eso se dio al mismo tiempo. A mí me llegó una notificación por correo en medio de una reunión de la junta citada por la Súper Intendencia de Sociedades

¿Quiere decir entonces que no lo llamaron antes para decirle y no sometieron la decisión a una reunión en el pleno de la Junta?

Roberto Robles: No porque la decisión no depende de una reunión en el pleno de la Junta porque yo había sido designado por parte del Gobierno para representarlo en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. El día menos esperado y de manera sorpresiva llega una resolución en donde dice que la designación que yo tenía finalizó

¿Pero no cree usted que fue falta de tacto del presidente de la republica o del ministro del Interior o alguien del Palacio de Nariño, no llamarlo a usted directamente para comentarle la decisión que se iba a tomar?

Roberto Robles: La resolución la firma el ministro de Comercio, Industria y Comercio, pero la verdad es que yo jamás hable con él, ni siquiera cuando me nombraron, solo llegó, pero conmigo no se comunicaron. Si creo que lo más decente es llamar y decirme directamente. No sé sí lo que quieren hacer es mover unas fichas que cree que le convienen para un momento dado.

¿Cuándo llega esta notificación usted se comunica con el equipo del Gobierno?

Roberto Robles: No tengo conversación con nadie del equipo del Gobierno; después de la Junta del 21 de marzo cuando seguramente que el Gobierno no tenía la mayoría para hacer cambios, hacer algunos nombramientos, hacer algunas modificaciones pues llega esa información, pero lo único claro que puedo decir es que en Palacio hay una preocupación o hay una inquietud porque no tienen la mayoría en la Junta de la Cámara para que las decisiones que se tomen le sean favorables.

Pero cómo es que el ministro de Comercio, Industria y Turismo qué es la persona delegada para hablar con el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y más exactamente con quien representa al Gobierno en esta instancia, nunca se comunicó con usted ni siquiera para saludarlo.

Roberto Robles: No sé qué contestar, solamente entendí que a mí papel era ser el representante de los tenderos; representante de la comunidad popular, me nombraron para trabajar por eso y eso es lo que estaba haciendo. Muchos proyectos se comenzaron como por ejemplo, la Feria Colombia Popular, el proyecto de unos centros de distribución para tiendas; proyectos con el tema de conexión entre tenderos compradores; de consumidores para lograr acercar a la economía agrícola más al consumidor, ese era mi trabajo, yo no estaba en ese lugar para hacer trabajo político, que quede muy claro yo estaba enfocado en mi trabajo para que el pequeño empresario sea competitivo y su negocio sea sostenible en el mercado.

Seria eso entonces lo que le disgustó al Gobierno Nacional, que usted en lugar de servirles como mensajero y de prestarse a relaciones políticas a favor del Ejecutivo, más bien se decido a su trabajo y a representar al sector que usted lidera.

Roberto Robles: Es posible. Pero si el gobierno me eligió para trabajar como lo estaba haciendo, no tendría por qué retirarme del cargo, pero ya si el Gobierno me lleva a mí para aprobar o desaprobar o trabajar con un objetivo político, pues se equivocó.

¿Cómo quedaron sus relaciones con el presidente petro?

Roberto Robles: El presidente tiene un objetivo claro y me parece muy bueno en el sentido de trabajar por la economía popular la idea me parece magnifica por eso acepté entrar a la Cámara de Comercio, por esa idea; por ese pensamiento que tiene de mejorar las condiciones sociales, todo eso lo comparto.

Tal vez sean otras personas que están cerca de él y que de pronto tengan otros intereses y posiblemente son los que influyen en eso. Con el presidente nunca me he sentado hablar, pienso que funcionarios de su primer círculo pueden tener otros intereses y en ese sentido le hacen creer lo que ellos quieren o les conviene que crea.

Puedo concluir entonces que sus relaciones con el presidente quedaron bien pero no con sus áulicos.

Roberto Robles: Es posible, con Gustavo Petro me identifico, pero yo siento que las personas que están cerca de él tienen otros objetivos