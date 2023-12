La razón por la que Adrián Ramos salió del América de Cali

Con un video, Adrián Ramos se despidió de la hinchada del América de Cali dando a conocer que no estará más en el equipo con el que debutó como futbolista profesional.

“Adrián se fue porque quiso. Presentó la carta de no renovación hace un mes y quedamos de hablar la semana pasada, ahí me manifestó que no quería seguir», dijo el presidente Mauricio Romero.

De esta manera el presidente del club despejó rumores acerca de supuestos malestares entre el jugador y la junta directiva del equipo.

*Foto: X @Dimayor