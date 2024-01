Cada día toma forma el rumor que vincula a Arturo Vidal con el América de Cali. El dueño del club escarlata, Tulio Gómez, confirmó que sí hubo contacto.

«Escuché que quería venirse a jugar al América porque la pareja vive en Jamundí y lo llamamos y le preguntamos por las condiciones. La peor diligencia es la que no se hace… Nosotros preguntamos si quiere venir para el América y no ha respondido, que responde de acá a mañana, es difícil, pero uno no sabe» dijo Gómez al VBAR de Caracol Radio.

En caso de que América de Cali cierre el negocio del chileno Vidal tendría que prescindir del fichaje del argentino Rodrigo Holgado o de Joel Graterol, Franco Leys y Gastón Sauro.

Le puede interesar: América refuerza su mediocampo con jugador desde Ecuador

*Foto: X @tulioagomez