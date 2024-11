Nadal quiere ganar la Copa Davis

El tenista español Rafa Nadal confesó que no sabe qué papel tendrá en el asalto a la Copa Davis la próxima semana, consciente de que no compite desde los Juegos Olímpicos y que será el primero en saber si está para ganar o no, con la intención de tener la “opción de ganar una Copa Davis”, “jugando o animando desde la grada”.

“Más o menos se podía hacer una buena preparación, por eso estoy aquí. Hay que ver en el día a día, llevo tiempo sin competir. La realidad es que me apetece vivir esta semana sea de la manera que sea. Y en ese sentido, con la ilusión de cerrar una etapa muy bonita y larga de mi vida, viviendo estos últimos momentos con ilusión, con normalidad también y desde la aceptación de lo que es un principio y un final”, apuntó este viernes en una entrevista con la Real Federación Española de Tenis (RFET), recogida por Europa Press.

Nadal, ya preparándose en Málaga para la Final 8, se mostró así cauto con sus opciones de ser de la partida el martes en el debut contra Países Bajos, a pesar de no haber perdido una partido de Davis en 20 años. El de Manacor, que no compite de manera oficial desde el verano en Paris 2024, pondrá fin a su carrera en el torneo que le dio su “primera gran alegría”.

“Mi primera gran alegría como tenista profesional creo que fue la Copa Davis de 2004, así es como se han dado las circunstancias. Se me ha presentado la oportunidad de poder estar aquí. Hay que ver cómo me voy sintiendo estos días en los entrenamientos y si yo no me veo listo para tener opciones de ganar el individual yo soy el primero que no voy a querer jugar”, afirmó.

De hecho, el mensaje de Nadal al capitán David Ferrer es claro. “Si no me veo listo soy el primero que voy a hablar con el capitán. Ya se lo he dicho a David en multitud de ocasiones, que no tomen ninguna decisión en base a lo que es mi última semana como tenista profesional”, apuntó.

Por otro lado, Nadal confesó que sueña con la guinda del título en su despedida. “Siempre hay opciones, pero son superficies difíciles. No puedo pedir nada más. Estoy satisfecho y agradecido. Me gustaría que el equipo funcione bien y tener opciones de ganar una Copa Davis ya sea jugando o animando desde la grada”, zanjó.