“Nadie aquí me puede dar consejo”: Carlo Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que el conjunto blanco necesita “sumar puntos” en la Champions para no complicarse más la fase de liga, empezando por un duelo de los grandes este miércoles en Anfield contra el Liverpool, al tiempo que recordó su trayectoria como para saber elegir sus alineaciones.

“Un partido que va a ser entretenido, como siempre un Madrid-Liverpool, dos clubs históricos de esta competición. Cada uno tiene sus características y a ver quién tiene carácter y personalidad para imponerlas. El Liverpool siempre es un equipo muy, muy competitivo, muy peligroso. Lo era antes con Klopp y lo es ahora también con el nuevo entrenador”, dijo en la rueda de prensa previa.

Por otro lado, Ancelotti mostró cierto resquemor con las dudas sobre sus alineaciones y explicó que, después del parón, Vinícius llegó listo para jugar pero las lesiones son parte del fútbol. “Se lesionó al final del partido, no es tan importante cuándo, lo importante es que se lesionó y que se recupere pronto. Pensar en los jugadores que le van a reemplazar”, afirmó.

“Oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidar que he he hecho 1.300 partidos, 1.300 alineaciones, casi 4.000 cambios, nadie aquí me puede dar consejo en este sentido”, añadió.

“El jugador es profesional y no va arriesgar lesiones. A veces pasa que los jugadores se lesionan porque hay demasiados partidos. ¿Cómo se puede evitar? Es un poco complicado, no es un problema solo del Real Madrid, es general. Tenemos que pensar como el año pasado, que las lesiones han sido una gran oportunidad para ser mejores. No es una casualidad que las lesiones han cambiado la dinámica de este equipo”, insistió.

Por otro lado, el técnico del Madrid insistió en que el equipo va mejorando y tiene una “gran oportunidad” en Anfield. “Yo estoy bien, como está bien el equipo. Los últimos dos partidos han salido bien, hemos encontrado un buen nivel. Somos más sólidos y tenemos la misma confianza de siempre para este partido, contra un rival que está jugando muy bien. La considero una gran oportunidad para nosotros para volver a nuestro mejor nivel. Tengo la confianza de que va a ser un gran partido y el equipo va a ser competitivo”, dijo.

Además, Ancelotti explicó que poner el otro día a Fede Valverde en el lateral fue “una emergencia” y que ahora tiene la opción de Lucas Vázquez tras un buen entrenamiento, al tiempo que confió en un “maduro” Raúl Asencio y apuntó que necesitan puntos para pasar la fase de liga. “Hay que sacar puntos en los partidos que vienen hasta el final para estar bien colocado. No va a ser fácil estar en el Top 8”, afirmó un Ancelotti que se declaró seguidor del Everton, vecino y rival del Liverpool, equipo al que dirigió de 2019 a 2021.

“Es un partido importante, cada victoria te da más confianza y crees más en tus posibilidades. El Liverpool lo está haciendo muy bien, esperamos jugar bien. El final de la temporada aún no se puede hablar, pero esperamos estar ahí como siempre”, terminó.