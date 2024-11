¿Por qué Linda Caicedo no fue convocada por la Selección Colombia Femenina?

Extrañamente el técnico de la Selección Colombia Femenina no tuvo en cuenta dentro de la nueva convocatoria a la futbolista del Real Madrid, Linda Caicedo.

La tricolor de mujeres deberá cumplir la última fecha para disputar la fecha FIFA de noviembre, del 25 de noviembre al 3 de diciembre que servirá de preparación de cara a la CONMEBOL Copa América Femenina 2025.

Curiosamente no fue llamada la jugadora Linda Caicedo quien no presenta ningún impedimento físico, sin embargo se supo que el Real Madrid, dueño de su fichaje pidió no convocarla porque considera que los largos traslados podrían exponer a Caicedo a una lesión y les preocupa que por la cercanía de los partidos y la importancia que tiene la jugadora para el equipo madrileño, no pueda disputar el campeonato local.

A continuación la lista con las 23 convocadas:

Ana María Guzmán – Bayern Munich (GER)

Ángela Barón – Racing Louisville FC (USA)

Carolina Arias – América de Cali (COL)

Daniela Arias – Corinthians (BRA)

Daniela Caracas – RCD Espanyol (ESP)

Daniela Montoya – Atlético Nacional (COL)

Gabriela Rodríguez – América de Cali (COL)

Gisela Robledo – Corinthians (BRA)

Jimena Ospina – Deportivo Cali (COL)

Karla Torres – Independiente Santa Fe (COL)

Leicy Santos – Washington Spirit (USA)

Luisa Agudelo – Deportivo Cali (COL)

Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)

Manuela Pavi – West Ham United (ENG)

Manuela Vanegas – Real Sociedad (ESP)

María Camila Reyes – Independiente Santa Fe (COL)

María Catalina Usme – Galatasaray (TUR)

María Paula Córdoba – América de Cali (COL)

Mary José Álvarez – Atlético Nacional (COL)

Mayra Ramírez – Chelsea (ENG)

Sara Sofía Martínez – América de Cali (COL)

Wendy Bonilla – América de Cali (COL)

Yirleidis Quejada – Pachuca (MEX)