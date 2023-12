Teófilo Gutiérrez rompió el silencio tras sanción por tres fechas de la Dimayor por supuestamente haber abusado de una empleada de logística tocándole las nalgas en Ibagué cuando él jugaba para el Deportivo Cali.

«Según se nos informó, al momento de desplazarse del terreno de juego hacia el camerino del equipo visitante, más exactamente en el dummy dispuesto en la entrada del túnel, al pasar por el lado de una de las personas dispuestas por el club para la logística del partido de sexo femenino, le tocó sus partes íntimas (nalgas) pegándole una palmada», dijo la Dimayor cuando argumentó la sanción.

Por el momento no hay una acción legal en contra del futbolista por esta acción que se tipifica como abuso sexual, pero el futbolista dio su declaración al respecto. Gutiérrez asegura que son «afirmaciones calumniosas».

Comunicado de Teófilo

Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mí parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacía las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado.

Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole. Reiterando, nuevamente, mi fiel compromiso con el respeto de y así la mujer.

*Foto: X @asodepocali