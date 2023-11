Valenciano rompe el silencio sobre su arresto en Florida

Este martes en la tarde se conoció que el exfutbolista Iván René Valenciano había sido arrestado por conducir alicorado en la ciudad de Weston, Florida (Estados Unidos).

El ex Selección Colombia ya se encuentra en libertad y ofreció sus primeras declaraciones públicas en una entrevista que le hizo Blu Radio. A continuación lo que dijo sobre su arresto.

Altercado

“El domingo estaba con mi señora, con mi familia, salimos a comer y me acosté tarde y estábamos tomándonos unos tragos. En la mañana salí a hacer unas vueltas y -como todo- un accidente que puede pasar. Las leyes aquí en Estados Unidos son de esa manera y listo, me llevaron y me presenté en la Corte”.

Su futuro

“Son decisiones que uno toma en la vida, decisiones que solamente uno sabe por qué las hace y por qué situaciones. No es algo que tenga que cambiar mi vida, porque si durante un tiempo lo dejé y construí una vida y sigo construyendo una vida, creo que hoy no tendría porque cambiar absolutamente nada”.

*Foto: Instagram @ivanvalenciano9