Arrancó la COP16

Durante el acto de inauguración de la Cumbre Mundial de la Biodiversidad (COP16), el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, hizo un llamado a todos los países a dar la gran batalla por la vida.

“Es nuestra razón de ser humana cuidar la vida y no destruirla, por ser la vida inteligente viva y no la inteligencia artificial muerta, tenemos que usar la energía inteligente para expandir la vida, no para recortarla”, afirmó el mandatario de los colombianos.

Durante el acto de inauguración se hicieron presentes diferentes comparsas artísticas de los diferentes pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de los distintos territorios del país, todos con diferentes mensajes alusivos al cuidado ambiental del planeta y a la sostenibilidad.

Gustavo Petro hizo un nuevo llamado para que se piense en cambiar deuda por acción climática, “No puede existir el riesgo como criterio de medida de la tasa de interés, ni así tasar los préstamos. Rebajar el riego en la deuda del tercer mundo es hoy sustancial. Si los fondos de capital y los fondos de pensiones de los países vivos cimentan su rentabilidad en las economías de los países pobres, dejarán a la humanidad sin los instrumentos para superar la crisis climática”, dijo.

El Centro de Eventos Valle del Pacífico será el lugar donde los delegados de más de 190 países discutirán cómo avanzan los compromisos climáticos y cómo frenar la pérdida de biodiversidad, en sesiones plenarias y negociaciones que se extenderán hasta el 1 de noviembre.

