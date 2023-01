Conozca las empresas premiadas del: Programa Excelencia Ambiental Distrital (Pread)

En el marco de la versión XXII del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (Pread), la Secretaría de Ambiente hizo un reconocimiento especial a las empresas y entidades que, durante 2022, desarrollaron estrategias para promover el cuidado de los recursos naturales y el medioambiente en la ciudad.

“Estamos felices de poder premiar a los empresarios en nuestro Pread. Ustedes son un referente y una guía de inspiración y queremos asegurar que sigan ese liderazgo, que se replique con mayor exigencia y tenga ese reconocimiento que se merece. El Gobierno solo no va a lograr que cumplamos con la mitigación del cambio climático; necesitamos trabajar juntos”, aseguró Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, quien también destacó un incremento de 78 % en el número de empresas participantes durante 2022.

En este año, se postularon 287 empresas, de las cuales 234 lograron posicionarse entre las tres categorías: ‘En marcha hacia la excelencia ambiental’, ‘Excelencia ambiental’ y ‘Élite’. Además, 36 organizaciones de esta última clasificación se destacaron como las mejores de esta convocatoria; y cuatro, dedicadas a las actividades de manufactura y servicios, recibieron una distinción especial por los resultados obtenidos con sus proyectos de gestión ambiental.

En la categoría Servicios, las organizaciones galardonadas fueron el Centro Comercial Plaza de las Américas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sede Cra. 8; mientras que en la categoría Manufactura fueron reconocidos la Compañía Nacional de Chocolates y el Frigorífico Guadalupe.

“Para nosotros, el Pread es de mayor relevancia. Hemos establecido acompañar a las empresas para ser más conscientes con el entorno. Tenemos una gran expectativa de lo que podemos hacer el siguiente año con las estrategias de crecimiento verde y economía circular”, agregó Ana Ferguson, vicepresidenta de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por su parte, Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI expresó que: “Hoy tenemos un plan agenda para el #Pread2022 y estamos llegando a un punto de un escenario propicio. El cambio va desde las ciudades y las empresas”.

Estas fueron las 36 mejores empresas del PREAD en 2022:

● Centro Comercial Plaza de las Américas

● Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sede Cra. 8

● Compañía Nacional de Chocolates

● Plaza Imperial Centro Comercial

● Map Cargo

● Frigorífico Guadalupe

● Empresa Colombiana de Clavos EMCOCLAVOS

● Smurfit Kappa Cartón De Colombia

● U.A.E. Instituto Nacional De Metrología – INM

● Agencia de Aduanas Siaco, nivel 1

● Pavimentos Colombia

● Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sede Cra. 7

● Indes, sede calle 95a 93 06

● Delta A Salud

● Logística Repremundo

● Centro Mayor Centro Comercial

● Representaciones del Mundo – Repremundo

● JA Beltrán Reciclaje Ecológico Ambiental S en C – Recolam S en C

● Gaseosas Colombianas, planta Centro

● Easy Solutions

● C. I. Sociedad Industrial de Grasas Vegetales – SIGRA

● Legrand Colombia

● Mega Montajes Industriales

● Team Foods Colombia

● Ambiente y Soluciones

● Pharmayect

● Productora de Cables – Procables

● Industria Colombiana de Carne – Incolcar

● Ropsohn Therapeutics

● Challenger, planta Fontibón

● Consorcio Cable Móvil Tunal

● DHL Aero Expreso, sucursal Colombia

● Empaques de Colombia Empacando

● Gaseosas Colombianas, planta Sur

● Indes Cl 65a 93 28

● Logística Ambiental Integral

El Pread es un reconocimiento que cada año otorga la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Ambiente, para promover las ideas y acciones ambientales de empresas ubicadas dentro del perímetro urbano del Distrito, que se destaquen por su desempeño ambiental y responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental.

“Gran parte de estas empresas se han acercado desde hace muchos años, a los distintos programas de la autoridad ambiental que les permiten ir mejorando sus prácticas. Lo que hacemos es evaluar su eficiencia energética, el uso del agua, sus prácticas de economía circular, el manejo de residuos y en general todo lo que pueda tener un impacto ambiental. Tenemos organizaciones públicas y privadas que están comprometidas con transformar su manera de producir, comercializar y realizar todos sus procesos”, añadió Carolina Urrutia.

La Secretaría de Ambiente extiende una invitación a las empresas públicas, privadas o mixtas, de cualquier tamaño y actividad económica de Bogotá, que implementen estrategias de gran impacto ambiental, a participar en la próxima convocatoria del Pread, que será habilitada en la primera semana de febrero de 2023.

Quienes estén interesados en postular su proyecto, deben cumplir los siguientes requisitos:

– Aprobar la Estrategia Acercar, del programa Gestión Ambiental Empresarial, o haber sido reconocido por el Pread en alguno de los dos últimos años anteriores a la convocatoria vigente. Los certificados deben ser del año 2020 o 2021.

– Presentar certificación expedida por Secretaría de Planeación, de 2020 o 2021, de los predios de la empresa participante, en donde se visualice el uso de suelo permitido para la actividad económica que desarrollan.

– Encontrarse formalmente constituidos y presentar el RUT con versión vigente.

– Ser empresas que para el desarrollo de su actividad económica requieran el trámite de licencia ambiental y/o plan de manejo ambiental y/o permisos y/o concesiones y/o registros y/o demás autorizaciones ambientales o en su defecto haber sido identificados por la Secretaría de Ambiente como generadores de impactos ambientales a través de actas, resoluciones, planes, documentos técnicos u otros mecanismos.

– Cumplir la normativa legal ambiental aplicable, lo que implica que la empresa postulada no puede contar con medida preventiva de suspensión de actividades, conforme a la Ley 1333 de 2009, ni haber sido sancionado por la autoridad administrativa dos años atrás.

Foto: cortesía.