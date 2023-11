¿Por qué importa tener un diseño de interiores sostenible?

Cada día existe una necesidad más latente de aprovechar todos los recursos disponibles en los sitios que frecuentamos para vivir de manera sostenible. Un estilo de vida de este tipo no solamente ayuda al medio ambiente, sino que también cuida la economía de cada persona. Por eso, en el área del diseño de interiores se han empezado a volver tendencia ciertas estrategias que permiten tener lugares con buena estética y amigable con el planeta.

Entre los ítems que se tienen en cuenta al momento de implementar un diseño de interiores se tiene en cuenta la instalación eléctrica como principal aliado. Los colores, materiales y disposiciones de los elementos dentro de una casa pueden hacer que se gaste más o menos en un espacio. Todo esto también depende de una serie de factores clave según el tipo de lugar y el clima del entorno.

No siempre los consejos para el diseño de interiores de un sitio en ambientes cálidos o tropicales serán los mismos de zonas en las que el frío predomina. Por eso, cada estrategia es aplicable según la necesidad que haya.

Uso energético

La red eléctrica en un hogar es determinante para el momento de ahorrar o gastar energía. Hay espacios ecosostenibles que ya disponen de paneles solares para surtir una casa de electricidad y de otro tipo de energías amigables. Sin embargo, todo se puede contrarrestar a favor para tener un buen ahorro energético.

Por ejemplo, se debe tener en cuenta que el uso de alfombras retiene el calor durante más tiempo, al igual que los suelos de madera. Por eso, son predilectos para hogares de clima frío para evitar sistemas de calefacción.

Por otra parte, el uso de colores claros en las paredes hace que la luz se refleje mejor y de esta manera se gastaría menos energía eléctrica con las bombillas, que también juegan un factor especial en el diseño de interiores si iluminan con luces LED. Los colores de las cortinas y el aprovechamiento de la luz distribuyendo de manera apropiada de los portalámparas juegan un papel importante.

Materiales

Lo primordial al momento de intervenir un lugar con el diseño de interiores está relacionado con la calidad de los materiales. Antes de mirar la estética se debe pensar en elementos que perduren a lo largo del tiempo. De esta manera, se evita el cambio y el gasto constante. Después se debe mirar si estos materiales van o no en armonía con la propuesta que el diseño requiere.

Por último, inclinarse por elementos que no afecten de manera drástica el medio ambiente. Lo idóneo sería que cada persona pudiera usar materiales que puedan ser reciclados en el largo plazo para terminar de aprovecharlos y dejar de lado los que suelen ser de un solo uso.

Plantas

No hay nada que pueda llegar a ser más acogedor para un sitio que la presencia de las plantas. Estas no solo le dan un plus estético al interior de las estructuras, sino que ayuda para contrarrestar las emisiones de carbono en cierta medida.

Como bien se conoce, algunas plantas absorben la contaminación, lo que evitaría gastos extras en otros elementos que puedan ayudar a regular la calidad del aire. Para este ítem es necesario consultar con expertos para que recomienden plantas que puedan ayudar a disminuir la contaminación del aire en un espacio.

Usar el espacio de manera eficiente y estudiarlo hace más fácil la aplicación de tips de iluminación y consumo de recursos en una vía que no trasgreda la emisión de carbono. Pensar en el largo plazo, más allá de las tendencias cambiantes, siempre será mejor para el planeta y para su economía.

Vale la pena resaltar que un buen diseño de interiores puede incidir en la salud de quien lo habita si se tienen en cuenta ítems como la acústica o la ventilación. En muchos casos de esto depende la aparición o no de accidentes que pueden tornarse graves.

*Foto: Pexels