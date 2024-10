Criticas de Efraín Cepeda a la reforma laboral

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, lanzó fuertes críticas al proyecto de reforma laboral que se tramita en la Cámara de Representantes, porque según él, la iniciativa no ataca el desempleo.

“¿Cómo así que una reforma laboral no genera empleo ni ataca la informalidad, sino todo lo contrario, como han advertido el Banco de la República y Fedesarrollo? No estoy con una reforma que atente contra el empleo de los colombianos, no quiero medio millón más de desempleados”, afirmó.

Dijo además que de los 52 millones de colombianos, 40 millones están en la capacidad de trabajar y solo hay en el país 10 millones de trabajos formales.“Yo no estaría con una reforma que atente contra el empleo de los colombianos, no quiero medio millón más de colombianos desempleados que dispare la tasa de desempleo”, declaró.

Cepeda recordó que desde meses atrás han propuesto un subsidio del empleo en empresas pequeñas, con estímulo a la contratación o con el trabajo por horas que es una posibilidad real.