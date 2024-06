Invitación del presidente del Banco Agrario para que se abra paso al crédito productivo

El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, pidió al sector bancario dar paso al crédito productivo y dejar a un lado el crédito de consumo, para que asi se le permita a la persona obtener ingresos y mirar a quienes ejercen la economía popular, como empresarios y microempresarios.

“Si nos quedamos solo en la visión de persona natural, nos quedamos en la financiación de consumo para mejorar la calidad de vida, pero hay que dar el paso al crédito productivo que le permita a la persona obtener ingresos, y de ahí que debemos verla como empresario o microempresario”, aseguró.

En este proceso, enfatizó en la importancia de hacer acompañamiento, ofrecer educación económica y financiera y, en términos generales, llevar de la mano a la persona para generarle confianza y así pueda tomar la decisión de tomar el crédito y financiar su proyecto.

Recordó un reciente estudio, según el cual, el microcrédito no solo ha venido disminuyendo, sino que del 70% de quienes tienen acceso al crédito formal, cerca de 80% no lo quiere tomar y es porque no tiene los elementos de juicio para atreverse a dar el paso. “Ese es nuestro gran reto: avanzar en esta evolución de las microfinanzas para impactar todo el proceso de la economía popular”, subrayó.

En el caso del Banco Agrario, mencionó que se ha sellado acuerdos con cerca de 90 entes territoriales y entidades como cámaras de comercio, Juntas de Acción Comunal, Secretarías de Desarrollo, etc., no solo para bajar las tasas de interés en las diferentes líneas, sino para generar una dinámica que permita brindar un acompañamiento adecuado y llegar con mayor claridad a las personas para que den el salto hacia el emprendimiento y la financiación.