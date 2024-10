Nuevo Liderazgo Women Economic Forum Colombia LATAM

El Women Economic Forum Colombia LATAM es el Foro de Economía para la Mujer más importante del país. Hace parte de una articulación global de marca que teniendo presencia en más de 40 países alrededor del mundo; genera un impacto económico, social, cultural y político, que lo hace un agente de cambio en la vida de millones de personas.

En Colombia necesitamos líderes conscientes que impulsen el cambio y eleven la conversación a políticas públicas, económicas y sociales que hagan parte de la agenda diaria para que tengamos verdaderas transformaciones de fondo, que se conserven y evolucionen a través del tiempo; ser líderes en la gestión de cambio y cultura organizacional es una de las motivaciones del Women Economic Forum Colombia LATAM entendiendo la complejidad de las brechas de género y los sesgos, que permite abordar este desafío de manera integral, humana y consiente.

Marisol Pabon Rodriguez, Jenniffer Cajamarca Vanegas, Andrea Hernández León y María Eugenia Saldarriaga Osio llegan a liderar el Women Economic Forum en Colombia.

En 2025 con nuestro nuevo operador MPR Academia para la Vida y Transformación desde el Ser, celebramos la sexta edición de WEF Colombia que destaca y reconoce la importancia de la mujer y el liderazgo femenino en un mundo que lucha por la equidad de género, clave en el empoderamiento económico sostenible y la continuidad de la reactivación económica en la región.

El Women Economic Forum presenta sus nuevas líderes en Colombia, un equipo multidisciplinario de mujeres profesionales altamente calificadas y comprometidas con un propósito: Crear un ecosistema de Bien–Estar y Salud física, mental y emocional como estrategia de crecimiento y productividad en las empresas; aportando a la construcción y generación de valor con un impacto positivo en la sociedad:

Como presidente del WEF Colombia LATAM, Marisol es una mujer apasionada por el servicio y la transformación humana, Presidente para Colombia del G100 ala Mentoring and Motivation, Conferencista nacional e internacional, Administradora de Empresas, Licenciada Trainer Coach en Programación Neurolinguistica – Top 10 en Colombia certificada por The Society of NLP y Richard Bandler, Coach Profesional de Alto Impacto y Firewalking, y Diplomada en Hipnosis Ericksoniana y Eneagramista.

Actualmente es la presidente y fundadora de la Fundación FUNDASOL 126 y la directora de MPR Academia para la Vida y Transformación desde el Ser.

Como miembros del Consejo Asesor del WEF en Colombia acompañándola están:

María Eugenia es una soñadora que busca dar visibilidad a cientos de mujeres que lo único que necesitan es que alguien crea en ellas para tener una oportunidad. Profesional en Mercadeo y Publicidad con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado, ha liderado la puesta en marcha de proyectos y eventos para grandes corporativos que hacen parte de los diferentes sectores de la economía nacional.

Actualmente es Consultora en marketing, comunicaciones y relacionamiento estratégico corporativo, Estratega en gestión de intangibles y reputación, Experta en posicionamiento de marca y fidelización y en el diseño, desarrollo, producción y gestión de proyectos en temas de Mujer, DEI, Bullying y Acoso Escolar, Educación, ODS, Sostenibilidad, Emprendimiento Social e Innovación.

Andrea es una mujer convencida en el poder de la educación como herramienta esencial para la transformación social; comprometida con la promoción y desarrollo de estrategias, políticas, programas y proyectos en pro del bienestar y la sostenibilidad, con énfasis en diversidad, equidad e inclusión.

Magister en Ciencia Política, Trabajadora Social con amplia experiencia en el sector educativo universitario y competencias de liderazgo en procesos de gestión empresarial, organizacional y comunitaria; además de una actitud propositiva, reflexiva y ante todo ética frente al ejercicio profesional, y a la responsabilidad social y la sostenibilidad como ejes en la construcción de tejido social y cultural.

Y nuestra guía en este camino que iniciamos Jenniffer, una mujer con una pasión inquebrantable por construir un mundo más justo y equitativo, que ha dedicado su carrera a empoderar a las personas y a generar un impacto positivo en la sociedad. Su experiencia como trabajadora social, combinada con su formación en programación neurolingüística, le permite conectar profundamente con las necesidades de los demás y diseñar soluciones innovadoras que inspiran el cambio.

En WEF Colombia como Líder de la Agenda Académica en 2022, Directora General en 2023 y 2024, ha demostrado su capacidad para liderar equipos diversos y lograr resultados extraordinarios. Su empatía innata y su perseverancia la han llevado a superar retos y a alcanzar metas que otros consideraban imposibles.

El liderazgo de las mujeres y la representación femenina ocupan un lugar prioritario en los debates nacionales y globales sobre temas de bienestar, salud mental, sostenibilidad, competitividad y emprendimiento. Los desafíos no son menores, existen modelos sociales y culturales retardatarios y arraigados que limitan la confianza, la autoestima, el amor propio y la seguridad de la mujer y retrasan su desarrollo en los diferentes ámbitos. En el Women Economic Forum Colombia LATAM 2025, presentaremos mujeres en diferentes facetas de su vida que conocen la importancia de las relaciones sociales, laborales, familiares y emocionales y su equilibrio, la importancia de organizar y administrar bien su tiempo para desarrollar adecuadamente todos sus roles y fortalecer así sus capacidades y cualidades de liderazgo en un mundo cada día más competitivo.

El principal desafío que tenemos desde el WEF Colombia LATAM 2025 es:

“Aportar a la reflexión y transformación de las narrativas y estereotipos excluyentes; que históricamente no nos han permitido avanzar desde la igualdad como mujeres, como país y como sociedad”; entendiendo que la equidad de género va más allá de la igualdad salarial y la representación en cargos jerárquicos y de poder, también implica abordar de manera explícita y específica el bienestar y la salud mental, su relación con la productividad de la mujer en las empresas y la reputación corporativa desde una perspectiva de género.

Desde el Women Economic Forum Colombia LATAM, potenciamos el cambio y la cultura organizacional y construimos y generamos valor a partir del entendimiento del ser humano y el respeto por las diversidades, implementando acciones de equidad en pro de la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas.