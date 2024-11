Recomendaciones para evitar el sobreendeudamiento al finalizar el 2024

Con las promociones del Black Friday y la temporada navideña, es común que varias personas realicen compras impulsivas y afecten sus finanzas personales, cayendo en sobreendeudamientos para asumir el cierre de año y el inicio de 2025. Por eso, en BBVA entregamos seis recomendaciones que ayudarán a mantener una adecuada planificación financiera sin comprometer su estabilidad económica.

Establecer un presupuesto realista: Antes de realizar cualquier compra, los expertos recomiendan elaborar un plan de gastos que contemple sus ingresos, compromisos financieros actuales y lo que pueda destinar a compras o celebraciones. Para ello, puede usar herramientas digitales como aplicaciones de control financiero para monitorear tus gastos en tiempo real.

Priorizar necesidades sobre deseos: Identifique los gastos esenciales y evite compras impulsivas o motivadas únicamente por deseo. Asimismo, no gaste más de lo que gana, ya que en algún momento su situación dejará de ser sostenible. Para esta temporada, puede aprovechar los descuentos del Black Friday y por la temporada navideña para la compra de regalos, sin embargo, recuerde que no todas las promociones son oportunidades reales si no están alineadas con sus necesidades.

Evitar el uso indebido de las tarjetas de crédito: Si decide usar tarjetas de crédito, procure realizar pagos completos o elegir cuotas que no superen su capacidad de pago mensual. Durante esta temporada, el uso excesivo de tarjetas de crédito puede dar una falsa sensación de liquidez, por lo que los expertos recomiendan el uso de este producto de manera responsable, sin comprometer más del 30% de sus ingresos en deudas.

Es clave conocer la tasa de interés que aplica mes a mes, así como la fecha de corte (día que se cierra el periodo de facturación y el banco le entrega un extracto con lo que debe pagar) y fecha de pago (último día que tiene para pagar el monto mínimo antes de que le cobren intereses) para cancelar oportunamente los saldos de la tarjeta, cuidar su historial crediticio y evitar ser reportado en las centrales de riesgo por incumplimiento.

Incluir el ahorro en su lista de prioridades: Aunque las promociones pueden ser tentadoras, y quiera darse un gusto en algún regalo o viaje, se sugiere destinar una parte de sus ingresos al ahorro. Esto le permitirá afrontar gastos inesperados y comenzar el próximo año con una base sólida para alcanzar sus metas financieras de 2025, pues recuerde que cada inicio de año trae un ajuste de precios en bienes y servicios.

Establecer un calendario de pagos: Al hacer esto, evitará que los intereses ganen partida. No espere hasta el último día para hacer el pago, ya que pueden surgir complicaciones de última hora que le impidan realizarlo y esto le traería costos adicionales, como los intereses de mora. Para ello, los expertos sugieren programar aportes automáticos a una cuenta de ahorro para garantizar que ahorre de manera constante. También puede destinar recursos a un CDT que le genere ciertas rentabilidades en tres, seis o 12 meses.

Un año nuevo libre de deudas: Es importante ponerse al día con el pago de deudas, centrarse en aquellas de intereses más altos e incluso hablar con las entidades financieras a las cuales está afiliado para buscar un acuerdo que le permita hacer los pagos que más se acomoden para esta temporada, es decir, renegociarlas.

No deje que las fiestas navideñas se roben su tranquilidad financiera. Recuerde que en esta temporada es clave llevar una planificación adecuada, así como el control de sus ingresos y gastos para evitar sobreendeudarse y afectar su bolsillo.