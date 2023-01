Gobierno y ELN: se reunirán de emergencia en Venezuela

Después de la polémica por el anuncio de cese el fuego bilateral no acordado, se conoció que el Gobierno y los delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendrán una reunión de emergencia en Caracas (Venezuela) el próximo martes 17 de enero, el encuentro será toda la semana, con el objetivo de continuar formalmente los diálogos en México programados para febrero.

De acuerdo a Noticias Caracol, como representantes del Gobierno asistirán el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el líder de la negociación, Otty Patiño, y los congresistas María José Pizarro e Iván Cepeda. También asistirán Nigeria Rentería, José Félix Lafaurie y Olva Silva. Por el lado del ELN contará con Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán. El sitio de encuentro será el Hotel Humboldt, donde se realizó el primer ciclo de diálogos.

Iván Cepeda tuiteo este 13 de enero, un comunicado enviado por Otty Patiño: “La delegación del Gobierno agradece la hospitalidad de Venezuela para realizar una reunión extraordinaria con la delegación del ELN durante la semana próxima. El segundo ciclo empezará en México a mediados de febrero”.

Le puede interesar: Gobierno reanuda las operaciones militares contra el ELN

Esta reunión se da luego que el 31 de diciembre de 2022 el presidente Petro anunció a través de Twitter el acuerdo de un cese al fuego bilateral con el ELN y otros cuatro grupos armados y delincuenciales. Incluso decretó el cese de acciones hostiles de la fuerza pública hasta por seis meses. Pero al día siguiente esa organización dijo que no había concertación en ese tema.

“Esta medida gubernamental no respeta ni las temáticas ni los procedimientos que se acordaron en el primer ciclo. El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN”, expresó la delegación en un comunicado.

Además, el comunicado reiteró que el cese al fuego bilateral “es un tema que está pendiente de discutir”, pero sobre el que no hay ningún acuerdo. Por lo que debe abordarse en la mesa de conversaciones durante el segundo ciclo.

Foto: cortesía.