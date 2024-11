La rebelión de Francia Márquez por la llegada de Benedetti

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, demostró su incomodidad y molestia en el Consejo de Ministro por la presencia en el Gobierno del exembajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti.

Márquez, quien no acostumbra de disimular su manera de pensar participó de la protesta del grupo de ministros que se negaron a asistir al Consejo de Ministros citado en la tarde del miércoles 25 de noviembre por la llegada del exdiplomático y exsenador de la república, quien lleva el peso de investigaciones por posible corrupción y maltrato familiar.

Aunque el presidente de la república, trató de calmar los ánimos explicando que Benedetti no participará de los consejos de ministros, y que su papel será la coordinación y el diálogo con el Congreso de la República, un asunto que es del resorte del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los funcionarios inconformes no se calmaron y decidieron no ingresar.

Sí la molestia de Francia Márquez continúa, Benedetti tendrá una enemiga de peso en el Palacio de Nariño de quien no podrá librarse fácilmente, al tratarse de un personaje en el gabinete ministerial como la vicepresidenta de la república, quien llega al cargo por mandato popular y no por nombramiento.

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad es una férrea defensora de los derechos de la mujer y activista en la lucha contra la violencia hacia el género femenino.

