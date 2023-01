“Las curules de paz deben extenderse hasta que se indemnice a la última víctima”: John Fredi Valencia

Por: Diego Amado

El representante a la cámara por las curules de paz, John fredi Valencia, expresa su inconformismo en entrevista para Confidencial Colombia, por lo que considera un desequilibrio en la norma que les abrió la posibilidad a las víctimas para que accedieran a unas curules especiales en una corporación, mientras a los exguerrilleros de las Farc, se les permitió en las dos corporaciones (Cámara y Senado).

El congresista anunció la presentación de un nuevo proyecto que establezca la permanencia de unas curules paras las víctimas en cámara y senado hasta que, según él, “se repare a la última víctima del conflicto en Colombia”.

El gobierno Petro tiene un desafío bastante fuerte con la reparación a todas las víctimas del conflicto y sobre todo con la restitución de tierras. ¿Usted si cree que va por buen camino y que se puede avanzar de manera significativa en los próximos cuatro años?

John fredi Valencia: Los congresistas les estamos dando todas las garantías para que se pueda ejecutar el plan de que prometió. El presidente va a ejecutar un presupuesto grande; va a tener en su cartera disponible 405 billones para poder cumplirle a los colombianos; por regalías va a tener casi 30 billones de pesos para llegar a esos lugares más lejanos y atender a la población en esos territorios. Tiene en sus manos un proyecto de paz total que le brinda las garantías para sentarse a dialogar con estos actores que están generando caos, violencia, muerte en Colombia. El gobierno va a tener muchas garantías en este periodo.

El país no deja de producir víctimas porque el conflicto armado no se ha superado. ¿ no cree que por mucha plata que se le invierta siempre será insuficiente?

John fredi Valencia: Es un paso fundamental que hemos dado, pero tenemos que arrancar, tenemos que mostrarle a Colombia el camino de esa desigualdad. El conflicto armado genera muchas muertes, mucho desplazamiento, porque no hay inversión en estas zonas. Colombia está en el deshonroso lugar de ser uno de los países más desiguales de Suramérica.

En el proceso de Justicia y Paz, muchos líderes de opinión, muchos representantes y congresistas, incluso mucha gente de la academia, le exigía a los paramilitares que se estaban desmovilizando que repararán a sus víctimas. Extrañamente no se ve lo mismo con las FARC, ¿es que estas son menos importantes?

John fredi Valencia: Yo creo que es una deuda que tiene este grupo con las víctimas de Colombia y de todos los departamentos, porque no se ha visto nada hasta ahora. Yo creo que se puede dar en este gobierno. Vamos a sentarnos a dialogar, lo vamos a debatir desde aquí, desde el Congreso de la República y esperemos para el bien de todas las víctimas, que son más de 9 millones de colombianos, que eso se dé.

Desde el nivel político, esta exigencia se la están dejando al uribismo que no apoyó ni a la Ley de Víctimas ni al proceso de paz.

John fredi Valencia: Eso se va a dar. El País debe entender que estamos empezando una legislatura, vamos por cuatro años, apenas vamos 5 meses, tenemos 48 meses por trabajar y en este en este entendido vamos a exigirles a ellos que reparen a las víctimas.

¿Las víctimas deben representar un papel más preponderante en la mesa de diálogos con el ELN al que representaron en la mesa de diálogos con las FARC?

John fredi Valencia: Claro, nosotros las víctimas tenemos que jugar un papel fundamental ahí. Mucho más relevante que el que se jugó en el en el acuerdo con las FARC. Las víctimas deben ser el centro de esos diálogos, de esos acuerdos. Somos los que hemos sufrido el flagelo de la guerra en las regiones más apartadas; los que hemos salido desplazados, los que hemos perdido familiares y tierras.

¿Qué puntos de los que se acordaron con las Farc no deben acordarse con el ELN?

John fredi Valencia: En el acuerdo con las FARC se estableció que los actores que generaron la violencia, pueden tener representación tanto en Senado como en Cámara. Nosotros las víctimas sólo tenemos en Cámara. Esto es desequilibrado, nosotros debemos estar en el Congreso de la República y en la política, hasta que se repare a la última víctima.

¿Las curules para las víctimas deben extenderse en el tiempo?

John fredi Valencia: Por supuesto, deben extenderse hasta que se indemnice a la última víctima que queda en Colombia. Porque en 8 años no vamos a hacer incidencia para que se indemnice a todas las víctimas; para que se repare a todas las víctimas, para que todos los desplazados vuelvan a sus tierras. Las 16 curules de paz vamos a presentar un proyecto de ley, es una pelea dura pero la vamos a dar.

Usted nació en un departamento que sufre la violencia todos los días, de hecho, hubo una masacre hace poco, ¿Qué sabe de eso?

John fredi Valencia: Parece que al país o a los gobiernos no les importará el departamento del Putumayo donde fueron asesinados cinco jóvenes. Grupos criminales, acaban con la vida dejando a unas familias rezando, velando y en un total sufrimiento. Es algo que nosotros siempre venimos recalcando.

Parece que el departamento del Putumayo sólo cuenta para los aportes que le podemos generar al país en regalías, porque allá hay mucho petróleo y esos recursos y esas ganancias llegan a un fondo a nivel nacional y se lo distribuyen. Solamente parece que somos importantes para eso.

¿Han servido de algo los 400 efectivos de las fuerzas militares que envió el presidente Petro al Putumayo?

John fredi Valencia: No podría decir si han servido o no han servido, porque envían los soldados, pero ahí le responden los grupos con una masacre de 5 personas. Entonces, Colombia, el presidente y el gobierno deben sacar sus propias conclusiones.

Es la primera vez que usted se enfrenta a estas tareas legislativas, ¿cómo se ha sentido?

John fredi Valencia: No es fácil, yo no vengo de ser político, no había estado nunca en la política, aquí estamos haciendo escuela para tratar de dar una mano a Colombia, que tanto lo necesita y al departamento del Putumayo. Estamos trabajando muy juiciosamente para que esto salga adelante.