Un llamado a la acción por la salud mental en Colombia

En un momento donde la salud mental ha cobrado una relevancia sin precedentes, Women Economic Forum WEF Colombia – LATAM, Confidencial Noticias y Marisol Pabon R.® Academia, se unen en una campaña para movilizar acciones y esfuerzos que apoyen el bienestar de los trabajadores en Colombia especialmente de las mujeres. Esta iniciativa no solo busca crear conciencia, sino también promover entornos laborales seguros y saludables, reconociendo la importancia de la salud mental como un pilar fundamental en el desarrollo personal y profesional.

Para profundizar en esta temática, hemos tenido el honor de entrevistar a la Dra. Harbeen Arora Rai, una figura clave en el empoderamiento femenino y la creación de espacios de bienestar; quien ha dedicado su vida a apoyar a las mujeres en su búsqueda de bienestar, paridad y éxito.

Un Legado de Empoderamiento

La trayectoria académica de Harbeen es notable. Con un doctorado en Filosofía de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne y una maestría del King’s College, Londres, su enfoque ha estado siempre orientado hacia la creación de sociedades más justas y sostenibles. Es fundadora de iniciativas como ALL Ladies League y Women Economic Forum, que no solo empoderan a las mujeres, sino que también fomentan la independencia económica y el espíritu empresarial.

Entrevista con la Dra. Harbeen Arora Rai

Harbeen, ¿puedes contarnos sobre tu infancia en Delhi y cómo tus experiencias allí influyeron en tu compromiso con la igualdad de género?

Nací en Delhi, India, en el seno de una familia sij que valora profundamente la igualdad, la humildad y el servicio. Estos valores me fueron inculcados desde muy joven. Mi educación en un entorno tan progresista forjó de forma natural mi compromiso con la igualdad de género. También estudié en el extranjero, en el Reino Unido y en Francia.

Ser testigo de las disparidades a las que se enfrentan las mujeres en todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur, me hizo tomar la determinación de trabajar por un mundo en el que todas las mujeres puedan vivir con dignidad, autonomía e independencia.

¿Quiénes fueron tus principales inspiraciones durante tu crecimiento y qué impacto tuvieron en tu decisión de dedicarte a la causa del empoderamiento femenino?

Mi mayor inspiración siempre ha sido mi familia, especialmente las mujeres de mi vida: mi madre y mi abuela, que me enseñaron resiliencia y compasión. La filosofía de no violencia e igualdad de Mahatma Gandhi también me influyó mucho, al igual que mujeres líderes como Indira Gandhi y Sushma Swaraj, e iconos como la Madre Teresa, que fueron ejemplo de fortaleza, servicio, excelencia y liderazgo.

En un mundo donde las mujeres enfrentan múltiples desafíos, ¿cómo defines el bienestar físico, mental y emocional? ¿Qué prácticas consideras esenciales para lograr un equilibrio en estas áreas?

El bienestar es un estado holístico en el que uno prospera física, mental y emocionalmente. Para mí, se trata de nutrir el cuerpo, la mente y el alma. Practico la atención plena, el yoga y la meditación con regularidad para mantener el equilibrio. Es esencial que las mujeres, que a menudo llevan muchas responsabilidades, dediquen tiempo al autocuidado, den prioridad a la salud mental y creen redes de apoyo para fomentar el bienestar emocional. Esta práctica del autocuidado también garantiza que duremos más y seamos más fuertes en los puestos de liderazgo, en los que las barreras y retos siguen siendo elevados, más aún para las mujeres.

Sabemos que ser una líder multifacética implica muchas responsabilidades. ¿Cómo te aseguras de cuidar de ti misma en medio de todas tus actividades?

El autocuidado no es negociable, incluso cuando la vida se vuelve ajetreada. Cada día dedico tiempo a la meditación, la lectura y la reflexión. Estas prácticas me arraigan y me permiten liderar con claridad y compasión. También creo en la capacitación de los equipos para que el liderazgo no signifique hacerlo todo uno mismo, sino ayudar a los demás a brillar.

Harbeen, ¿cuál es la importancia del bienestar integral (físico, mental y emocional) para el empoderamiento económico de las mujeres, y cómo crees que su mejora puede impactar positivamente en la economía en general?

El bienestar integral es fundamental para el empoderamiento económico. Cuando las mujeres están bien física, mental y emocionalmente, están mejor preparadas para innovar, liderar y contribuir productivamente. Cuando el bienestar se convierte en una prioridad en el lugar de trabajo, la productividad aumenta y las empresas prosperan. En el lienzo de la sociedad, mujeres más sanas significan familias y comunidades más fuertes, lo que a su vez fomenta la estabilidad y la sostenibilidad para todos.

La economía del cuidado es a menudo subestimada. ¿Cuál crees que es su papel fundamental en la construcción de sociedades más equitativas y en la reducción de las brechas de género?

La economía del cuidado, a menudo infravalorada, desempeña un papel fundamental en la creación de sociedades equitativas. Al reconocer y formalizar las contribuciones de los cuidadores, ya sea en los hogares o en las comunidades, abordamos un factor clave de la desigualdad. Invertir en este sector puede ayudar a millones de mujeres que soportan mayoritariamente la carga de los cuidados no remunerados, reduciendo las diferencias de género e impulsando un crecimiento integrador.

En tu opinión, ¿cómo puede la sociedad en su conjunto contribuir a cerrar las brechas de género y apoyar el avance de las mujeres en todos los niveles?

La sociedad tiene que cuestionar y desmantelar los prejuicios profundamente arraigados que perpetúan las diferencias entre hombres y mujeres. La educación es clave para cambiar la mentalidad, empezando desde la infancia. Las instituciones y las empresas deben crear políticas que apoyen la igualdad de oportunidades para las mujeres, incluidos los permisos familiares retribuidos, la flexibilidad laboral y el acceso a puestos de liderazgo. Cuando todos nos comprometamos con esta visión en un propósito superior compartido y un liderazgo colectivo, podremos salvar juntos las diferencias necesarias a escala local y mundial.

A lo largo de tu trayectoria, has enfrentado desafíos significativos. ¿Cuál ha sido uno de los más importantes y cómo lograste superarlo?

Superar los retos es una mentalidad. Yo supero todo tipo de retos manteniéndome fiel a mi propósito, creando una red de apoyo y adoptando la resiliencia como principio rector: superar las adversidades avanzando, centrándose en el verdadero norte de uno mismo, manteniéndose fiel a los propios valores y siendo positivo y optimista con un espíritu de «sí, puedo».

¿Cuál es tu visión ideal de un mundo donde las mujeres estén plenamente realizadas? ¿Qué pasos consideras cruciales para alcanzar esa visión?

Mi visión ideal es un mundo en el que las mujeres tengan igualdad de acceso a la educación, el liderazgo y las oportunidades económicas. Y lo que es más importante, donde las mujeres se sientan felices y realizadas en sus sueños y su potencial.

Para lograrlo, tenemos que garantizar que las voces de las mujeres se incluyan en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles. También debemos fomentar una cultura que valore la diversidad, la colaboración y el aprendizaje continuo, y una mentalidad que honre las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad; recordándonos especialmente que los hombres han podido llegar hasta aquí sobre los hombros de las mujeres, de sus familias y su servicio y apoyo incondicionales.

¿Qué legado te gustaría dejar para las futuras generaciones de mujeres y cómo te gustaría que te recordaran?

Me gustaría seguir viviendo como vive la confianza en el corazón de cada mujer. Mi legado perdura en la conciencia del poder colectivo de las mujeres que se unen y relacionan a través de nuestras diversas plataformas. El legado más querido para mí es el precioso poder de la hermandad y de las mujeres que se apoyan unas a otras con un espíritu de cuidado, preocupación y fraternidad, más allá de fronteras y prejuicios. Las mujeres unidas pueden unir al mundo.

Como Fundadora y Presidenta Global del Women Economic Forum, me siento honrada de presentar, apoyar y dar la bienvenida al nuevo equipo de liderazgo que dirigirá WEF Colombia LATAM 2025.

Este equipo multidisciplinario de mujeres profesionales altamente calificadas y dedicadas está unido por un propósito superior compartido: crear un ecosistema de bienestar y salud holística (física, mental y emocional) como motor estratégico para el crecimiento y la productividad de las mujeres en las empresas. Sus esfuerzos contribuirán a la creación y generación de valor y tendrán un impacto positivo en la sociedad.

Me complace anunciar a Marisol Pabon Rodriguez como Presidenta del WEF Colombia LATAM 2025 y al distinguido Consejo Asesor que la acompañará:

– María Eugenia Saldarriaga Osio

– Andrea Hernández León

– Jenniffer Cajamarca Vanegas

Estoy segura que con este liderazgo, WEF Colombia LATAM 2025 impulsará un cambio impactante, fomentando el bienestar, el crecimiento y la reactivación económica en la región.

“Juntas siempre podemos”