‘+57’: la canción que ha encendido la polémica

No se detiene la polémica que ha generado el tema musical +57 interpretada por los cantantes de regaetton Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd por su contenido explicito que desde algunos puntos de vista, “atenta contra la dignidad de la mujer”.

Otros puntos de vista consideran que la canción habla de la misma manera como se habla en los barrios populares y que hace parte nuevas expresiones.

Esta es la letra de la canción +57 que completa más de 9 millones de vistas en YouTube en tan solo día:

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, hypnotic

Un parche rela

te ofrezco something

pa – pa’ tomar (Wow)

estas voladita, no te van a pillar

Una mamasita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami estos shots yo me los doy por ti

Eso allá atrás está gigante, delicadito,

Cógelo que aguante