¿Cómo hacer planes para Semana Santa sin poner en riesgo sus finanzas?

A pocos días de iniciar la Semana Santa, un espacio que combina una celebración tradicional religiosa y un espacio para descansar de sus labores, muchos colombianos optan por viajar en estas fechas a destinos nacionales e internacionales, es por esto que, es importante organizar sus finanzas personales para evitar gastos de más en estos días festivos.

Los expertos de BBVA recomiendan tener control sobre todo tipo de gastos, así como evaluar su capacidad de endeudamiento antes de “darse un gusto”, y cuestionarse: ¿Para dónde va?, ¿qué comerá?, ¿qué planes tiene?, ¿cuánto dinero necesita para realizar estos planes?

Con ello en mente, podrá empezar a ejecutar un presupuesto. Para este primer paso se deben contemplar todos los gastos posibles, incluso los imprevistos, pero debe revisar que dicho presupuesto no implique sacrificar el dinero destinado a sus gastos fijos del mes, tales como renta o servicios, pues esto afectará su bolsillo y el regreso de vacaciones se convertirá en un dolor de cabeza.

También evite dejar dicha planeación para última hora, y estar atento a descuentos y promociones. En estas fechas, diversas plataformas de viajes y agencias ofrecen ofertas en vuelos, hoteles y actividades, así como planes todo incluido que le permitirán tener mayor control sobre sus gastos, aunque debe revisar las letras pequeñas para saber con exactitud qué debe pagar aparte y contemplarlo en sus cuentas.

Asimismo, las tarjetas de crédito pueden ser una gran opción para las compras como viajes, en compra de tiquetes. Recuerde usar este producto con responsabilidad y diferir sus compras a un número de cuotas que no afecten sus finanzas en el mediano plazo.

Si va a viajar en carro, haga una lista de los posibles gastos que tendrá que asumir, como combustible, así como el número de peajes y sus valores correspondientes. Además, no olvide revisar el estado en el que se encuentra su vehículo, si está al día con el SOAT y con la revisión tecnicomecánica.

Pero si va a viajar en avión, esta es una temporada que suele elevar sus precios dada la mayor demanda, por lo que los expertos sugieren buscar varias alternativas en horarios y no dejar para lo último este gasto.

Viajar al interior de Colombia siempre será una buena opción, no solo por la enorme biodiversidad que tiene el territorio nacional, sino porque cuenta con destinos poco turísticos que suelen ser más económicos que en cualquier temporada del año.

Errores comunes que debe evitar en esta época

1. No saber cómo están sus finanzas personales; no estar al tanto de facturas y pagos; o no revisar los extractos bancarios puede llevar a incumplir compromisos o asumir otros que no se puedan cumplir.

2. Pactar nuevas deudas cuando aún no ha terminado de pagar otras. Esto solo hará que se acumule obligaciones financieras y tenga reportes en las centrales de riesgo.

3. Realizar compras innecesarias o gastos hormiga. No se trata de cohibirse en algo que le gustó, o en un souvenir que quiera llevarle a alguien, pero debe hacerlo alineado a su presupuesto.

4. No ahorrar. Aunque es una temporada de muchos gastos, al dejar una parte para imprevistos, puede que regrese de sus vacaciones sin haber utilizado este dinero, por lo que será clave guardarlo y empezar a ahorrar. ¡No es tarde para ello!