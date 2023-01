Hallan muerto al DJ Stephen ‘tWitch’ Boss, trabajaba en programa de Ellen DeGeneres

Stephen ‘tWitch’ Boss, el famoso DJ del programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, murió a los 40 años. Fue encontrado sin vida de un disparo. Su esposa confirmó su fallecimiento en un comunicado. Todo indicaría que se trató de un suicidio.

Fuentes policiales dijeron al sitio TMZ que la esposa de Stephen, Allison Holker, fue a una estación de policía de Los Ángeles el martes y estaba desesperada porque dijo que Stephen se había ido de casa sin su automóvil, algo que no era propio de él.

Poco tiempo después, la policía recibió una llamada por un tiroteo en un hotel de Los Ángeles Fue encontrado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida.

En declaraciones a la revista People, Holker confirmó la muerte de su marido: “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”.

“Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose”, continuó. “Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos”.

“Stephen, te amamos, te extrañaremos y siempre guardaré el último baile para ti”, añadió.

DJ Stephen “tWitch” Boss comenzó en el mundo del entretenimiento en 2008 cuando quedó en segundo lugar en “So You Think Can Dance”. Luego pasó a la actuación, obteniendo varios papeles en los que podía mostrar sus habilidades de baile. Interpretó a Jason en la franquicia de películas “Step Up”, y también estuvo en “Magic Mike XXL”. Stephen debutó en el programa de Ellen en 2014 y estuvo con ella hasta que el programa terminó en mayo de 2022. Se convirtió en productor ejecutivo del programa en 2020.

Al crecer en Alabama, Boss estudió danza en el Southern Union State Community College antes de transferirse a la Universidad de Chapman, California.

La última vez que fue retratado en público fue en el mes de septiembre, y habló con la prensa sobre su vida después de la finalización del popular programa televisivo. De acuerdo al medio citado, se mostró feliz de tener más tiempo con su familia.

Foto: cortesía.