La candidata de Bogotá al 35° Premio Cafam a la Mujer

Durante 35 años el Premio Cafam a la Mujer ha exaltado el compromiso y la gran labor comunitaria de mujeres colombianas que lideran acciones en beneficio de la sociedad. Este año, será una edición aún más especial, pues el Premio quiere dar Gracias a Ellas, a estas mujeres que son transformadoras de entornos, ejemplo de amor, respeto, disciplina, dedicación y valentía.

Este año, se postularon 183 mujeres en todo el territorio nacional, de la cuales -tras un proceso de selección objetivo y participativo- 29 resultaron elegidas para representar a sus departamentos.

El trabajo de la candidata de Bogotá, al igual que el de sus 28 compañeras, es de destacar, pues ha impactado positivamente a su comunidad, demostrando su compromiso y aporte a la construcción del tejido social, a la equidad y la justicia, generando beneficios tangibles en la vida de muchas personas.

De otro lado, en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en el Teatro Cafam, se realizará un Homenaje Especial enmarcado en los 35 años del Premio Cafam a la Mujer. En ese momento, serán homenajeadas cuatro mujeres que han sido embajadoras, líderes y voz del propósito de esta gran iniciativa, ya que llevan con orgullo y amor el ser Mujeres Cafam, trabajando por sus comunidades, construyendo desde el corazón e inspirando a los colombianos con este sentimiento.

Quienes recibirán este reconocimiento, en representación de todas las mujeres que han sido postuladas en la historia del Premio, son:

Yanet Mosquera Rivera, Mujer Cafam 2007

Ruth Consuelo Chaparro Gómez, Mujer Cafam 2011

Jenny de la Torre Córdoba, Mujer Cafam 2018

Ludirlena Pérez Carvajal, Mujer Cafam 2019

Gracias a Ellas continuará el legado del Premio Cafam a la Mujer en sus territorios y el país.

Finalmente, en la ceremonia habrá un show especial de Maía, compositora, música y cantante colombiana de rock, cumbia, flamenco, salsa, tropipop, bolero, balada y pop latino. Maía cuenta con uno de los rangos vocales más amplios en el mundo de la música. En esta ocasión, acompañará a las Mujeres Cafam 2024 y a los invitados, a vivir una experiencia maravillosa a través de sus canciones.

¿Quiénes escogerán a la próxima Mujer Cafam?

El Jurado Nacional está compuesto por cinco integrantes de reconocido prestigio, María Luisa Mesa Zuleta, abogada; Juan Lozano Ramírez, periodista y abogado; María Teresa Peresson de Riaño, una de las pioneras del Premio Cafam a la Mujer; Monseñor Rafael Ignacio Cotrino Badillo, filósofo y teólogo; y Germán Santamaría Barragán, periodista, quienes serán los encargados de elegir a la ganadora y de entregar dos menciones de honor para la versión 35° del Premio.

Reconocimiento Gracias a Ella de la Fundación Belcorp y Cafam

Desde hace dos ediciones, la Fundación Belcorp ha sido patrocinadora del Premio, pues sus bases y valores de acción como el empoderamiento y liderazgo van en línea con las del Premio Cafam a la Mujer, por eso este año en alianza, se hará un reconocimiento especial llamado «Gracias a Ella de Fundación Belcorp y Cafam» donde los espectadores serán quienes elijan a la ganadora.

¿Cómo se puede elegir a la ganadora de este reconocimiento?

A través de las redes sociales de Cafam y del Premio Cafam a la Mujer, se darán a conocer las historias y obras de las 29 candidatas a Mujer Cafam.

Para votar por la candidata favorita y brindarle apoyo al trabajo que realiza, la audiencia deberá ingresar a www.premiomujer.cafam.com.co y votar, pueden hacerlo una vez cada 24 horas. La votación está habilitada únicamente para el continente americano.

La elección de la ganadora es por cantidad de votos y será anunciada el día de la ceremonia de premiación. Los términos y condiciones se pueden conocer en web: https://premiomujer.cafam.com.co/gracias-a-ella/

Nadia Fernanda Sánchez Gómez – Mujer Cafam Bogotá

El poder de ser mujer

Administradora de Empresas y creadora en Colombia de la Fundación She Is, para transformar la vida de mujeres, jóvenes y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. She Is cree en los sueños y en los talentos de las mujeres como herramientas fundamentales para el empoderamiento femenino, en especial a través del programa “Ella es astronauta” en colaboración con la NASA y el Space Center Houston. Su labor ha impactado positivamente la vida de 17.120 mujeres, 715 niñas y más de 8.530 asistentes a los foros de cada año.