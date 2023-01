La razón por la que “Lina Tejeiro” irá de nuevo al quirófano

Lina Tejeiro es una actriz e influencer que siempre está en el ojo de los medios, de sus seguidores y también de sus detractores, en las última semanas había estado ausente de las redes sociales pero, por medio de un video en su cuenta de Instagram, contó las razones de su ausencia.

“Perdón mi cara de cansada. Perdón mi cara de destruida. Perdón por estar tanto tiempo perdida. Perdón por estar tan alejada de las redes, pero hace unos meses decidí tomarme un respiro, un espacio, una pausa. Necesitaba reencontrarme, me había perdido en búsqueda de muchas cosas. Me había perdido a mí misma. Y bueno, estaba en esa búsqueda, una larga búsqueda. Aún estoy en ella. Mi cara de cansada es porque todos estos días no he dormido bien. Estuve de viaje. Llegué hace muy poco. He estado dedicada a mi familia, a mis amigos. A mí, que es lo más importante. Trabajando, haciendo otras cositas y también como sanando. Sanando. Sanando muchas cosas. Sanando muchísimas cosas que tengo que sanar”, explicó la actriz.

Además agregó, “entre esas, nuevamente el tema de los biopolímeros. Otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Como saben, esto es una condición, pues cuando uno tiene biopolímeros hacer una extracción completa de ellos, es realmente imposible. Y en mi primera cirugía, me extrajeron la mayor cantidad, pero es imposible sacar el 100% y de un tiempo para acá, empecé a tener muchos síntomas. Mi salud se estaba viendo afectada. Tenía muchos dolores, estaba teniendo muchos calambres. Una de las razones por la que estuve hospitalizada por los riñones, fue porque los biopolímeros me bajan tanto las defensas, que mi cuerpo queda totalmente expuesto y pues bueno, me dio esa infección urinaria. Me hospitalizaron, después tuve una alergia en todo el cuerpo, que también tiene que ver con los biopolímeros. Después tuve una amigdalitis que también tenía que ver, pues era una tras otra. Los dolores en las piernas y en la espalda me alertaron”, indico Tejeiro.

Finalmente Lina indicó que “dos años después de mi primera extracción de biopolímeros, me vuelven a hacer reacción los biopolímeros, pero ahora los que tengo en zona sacrolumbar. Eso quiere decir que mañana me operan nuevamente. Mañana… no sé cuándo voy a mostrar esto pero… entro nuevamente a cirugía y con toda la fe puesta en Dios de que, tal vez, esta sea una de las últimas cirugías de biopolímeros. Quién sabe, esto es muy impredecible, pero con la fe puesta en eso: en que este va a ser el cierre de este ciclo. Y emocionalmente, obviamente esto me ha afectado muchísimo, porque yo creía que no iba a volver a tener ningún síntoma y que mi salud no se iba a ver afectada, pero no fue así. Esto también hizo que me alejara un poco de las redes y me dedicara el tiempo que fuera necesario para recuperarme”, detalló.

Foto: tomada de Instagram.