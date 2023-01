Madonna anuncia su gira: “The Celebration Tour”

Los rumores de la gira de Madonna finalmente han sido confirmados. Recientemente la reina del pop borró todas las publicaciones en sus redes sociales, entre tanto sus seguidores esperaban ansiosamente un anuncio, anuncio que finalmente vio la luz el martes 17 de enero con un video bastante particular.

En el clip sale Madonna acompañada de Jack Black, Amy Schumer, Lil Wayne, Diplo, Eric André, Judd Appatow y más, quienes estaban jugando una versión de “verdad o reto”, de hecho la artista le propone a Schumer un reto subido de tono, mientras que Diplo reta a Madonna a besar a Black, anunció Radiónica.

Pero lo más interesante es cuando Schumer le propone a la artista hacer una gira donde cante las canciones más exitosas de su carrera, que en 2023 cumple 40 años, tras meditarlo por un par de segundos la cantante acepta y pregunta si creen que la gente iría a su show.

La gira se titula The Celebration Tour y ya tiene fechas confirmadas en Estados Unidos, Canadá y Europa, comenzará el 15 de julio en Rogers Arena, Vancouver y el último concierto programado hasta el momento será el 1 de diciembre de 2023 en el Ziggo Dome, ubicado en Ámsterdam.

Todavía no ha anunciado fechas para Latinoamérica pero cabe la posibilidad de que la artista llegue con su gira en 2024.

“Madonna acaba de anunciar ‘The Celebration Tour’: ¡¡4 décadas de música y sus grandes éxitos!!”, así aparece la publicación en la cuenta de Twitter de la reina del pop.

