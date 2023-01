Taliana Vargas luce con orgullo sus marcas de vitiligo

La actriz, presentadora, exreina, modelo y activista social: Taliana Mariana Vargas Castillo, padece hace algún tiempo de vitiligo, y en su cuenta de Instagram hoy publicó un llamativo video, donde aparece con un vestido verde muy sonriente, dejando ver las marcas que le ha dejado en su cuerpo este padecimiento.

Por lo que acompañó la publicación diciendo: “En la calle, en redes por todos lados me preguntan por mi vitiligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Cuando les respondo que no hay cura, que Aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación. Aprendí a amarlas no pican, no duelen son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y de más; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas”, afirmó.

El vitiligo también lo padeció el “Rey del pop” Michael Jackson, por esta razón, se practicó muchas cirugías que le dejaron muchas secuelas en su vida.

Taliana es políglota domina el inglés, italiano, griego y árabe y su idioma nativo el español, para el año 2011 protagonizó la telenovela Chepe Fortuna de RCN Televisión, por la cual ganó el premio TV y Novelas como Actriz Protagónica. También protagonizó a Clara Cabello en la novela del cantante Rafael Orozco Maestre. Además realiza campañas para los menos favorecidas y es una luchadora Provida.

Foto: cortesía.

