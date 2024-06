Del prestigioso estudio A24 y la cineasta debutante Daina O. Pusic llega Tuesday. Abrazando La Vida, un cuento de hadas desgarrador sobre los ecos de la pérdida y las facultades de sobreponerse ante lo inesperado. Protagonizada por Julia Louis-Dreyfus (Seinfield; Saturday Night Live) y Lola Petticrew (Dating Amber; Bloodlands) esta película nos narra la transformación emocional de una madre ante la pérdida inevitable de un hijo. Una historia humana y profunda que nos invita a ver la inminencia de la muerte como una oportunidad para sanar. Gran estreno nacional en las principales salas del país, el próximo jueves 27 de junio. Distribuida por Cine Colombia

Con guion de O. Pusic, Tuesday. Abrazando La Vida nos presenta la vida de Zora, una madre soltera cuya hija se encuentra enfrentando una enfermedad terminal. Dedicada a cuidar a su hija, Zora también ha perdido su trabajo. Sin embargo, finje ir a trabajar como enfermera mientras se queda sentada en un parque por el resto del día. Mientras tanto, Tuesday, la hija, se sienta a esperar la muerte en el jardín de la casa. Hasta que un día la Muerte se aparece en forma de guacamaya; un pájaro fantástico, colorido y divertido que acude al llamado de los moribundos para aliviarles su dolor. La Muerte y Tuesday entablan una curiosa relación donde bailan y asumen con alegría su próximo destino. Una rareza surrealista que mostrará todo lo que una madre está dispuesta a hacer para salvar a su hija. Y en este camino la realidad se extiende como una experiencia trascendental y desafiante.

Tuesday. Abrazando La Vida se estrenó el año pasado, en el 50º Festival Internacional de Cine de Telluride e hizo parte de la muestra oficial del Festival de Cine de Londres. Desde entonces, la crítica internacional la ha elogiado; cuenta con más de 90% de su aceptación según Rotten Tomatoes, y su recorrido en salas apenas comienza el próximo 14 de junio. Un gran reconocimiento para A24, la reconocida productora independiente de aclamados éxitos como Everything Everywhere All at Once, Euphoria, The Whale, Lady Bird, Moonlight, The Lobster, Past Lives y Aftersun, entre otros.

La película también cuenta con las interpretaciones de Arinzé Kene (Our Girl), quien hace la voz del pájaro Muerte; Lea Harvey (Foundation), Ellie James (The Winter King) y Jay Simpson (Chernobyl), entre otros. Además, cuenta con el diseño de producción de Laura Ellis, la fotografía de Alexis Zabe, la música de Anna Meredith, el diseño de sonido de Gunnar Oskarsson y la edición de Artuu Salmi. Un gran equipo para una historia poderosa, alegórica y real sobre el viaje de la vida y cómo aprender a aceptar que, a veces, tenemos que dejar ir a los que más queremos.