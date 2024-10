Candidato a rector de la Universidad del Magdalena asegura que no hay garantías

A pocos días de días de las elecciones para candidato a rector en la Universidad del Magdalena, que se realizarán mediante plataforma electrónica, el aspirante y docente de la institución, Jean Rogelio Linero Cueto, alertó sobre la falta de garantías.

Linero indicó que, el candidato oficialista que aspira a ser reelecto, está utilizando el poder para llenar los espacios y realizar convocatorias, agregó que mediante chats de los diferentes programas universitarios se estaría realizando una coacción electoral.

“La universidad es pública, no es posesión de nadie y es por esto que todos debemos reclamar los mismos espacios y garantías. La comunidad no puede votar bajo la figura del miedo a quedarse sin trabajo o sin un espacio en caso de no respaldar al candidato oficialista”, indicó el doctor Jean Linero.

El candidato Linero rechazó las modificaciones estatutarias por parte de la actual administración que dieron paso a la posibilidad de reelección.

“No vamos a seguir permitiendo que se atornillen en el poder, ya está bueno y fue suficiente. Luego de ocho años el actual rector tiene que salir del cargo y dar paso a otras visiones. La reeleción coarta las libertades y eso es lo que estamos padeciendo en Unimagdalena, estas modificaciones realizadas son antidemocráticas”, enfatizó Linero.

El docente también hizo un llamado al comité de garantías y al Ministerio de Educación para que centren la mirada sobre lo que está sucediendo en el Alma Mater.

El profesor y candidato Jean Rogelio Linero-Cueto, fue vicerrector de la Universidad del Magdalena, Director de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es investigador científico, académico, docente y doctor en Ciencias Marinas.