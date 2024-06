Comisión Primera del Senado hunde el proyecto prohíbe las terapias de conversión

La Comisión Primera del Senado de la República hundió el proyecto que buscaba la prohibir las llamadas terapias de conversión.

Una vez iniciada la sesión los integrantes de la célula legislativa acudieron a la vieja práctica de romper el quorum, dejando la iniciativa sin discusión por falta de tiempo. Al respecto la senadora Clara López manifestó su preocupación por la actitud de muchos de sus colegas.

“Hay un grave retroceso, fue vetada la discusión siquiera del proyecto. No podemos ir para atrás así tengamos convicciones religiosas íntimas y eso es lo que pasa hoy con la población LGBTI. Muchos no la quisieran ver existir, pero existe y no vale menos. Lo de hoy es una falta de respeto a la dignidad de las personas”, afirmó.

La senadora de la Alianza Verde manifestó su molestia porque según ella, hay senadores que prefieren continuar tratando a quienes escogen una opción diferente como “enfermos”, y aseguró que no desistirán y que presentarán el próximo 20 de julio un nuevo proyecto.