Demandan ante la Procuraduría al alcalde de Sogamoso por posibles irregularidades en temas de energía

El veedor del sector energético en Colombia, Hermann Garrido, instauró una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al Alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, y a los Concejales que aprobaron el acuerdo municipal que según el, “el costo del servicio de energía del alumbrado público en este territorio”.

El Veedor Hermann Garrido instauró dos quejas formales ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al Alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, y a los concejales que aprobaron el acuerdo que en efecto causará el aumento del costo de energía eléctrica.

“Instauré esta queja porque como lo denuncié en su momento, si el alcalde no tiene los estudios para crear la empresa de economía mixta, él no puede saber con certeza que no van a subir las tarifas en un proceso de modernización, pues carece de los estudios demostrativos de viabilidad. En este orden de ideas, al hacer inversiones que no tengan respaldo y estudios técnicos pues seguramente desconoce la norma que sostiene claramente que las tarifas son las que recuperan esos costos de inversión, siendo el usuario final el más afectado; incurriendo en una falla disciplinaria, la cual tendrá que investigar la Procuraduría”, concluyó Garrido.

Para el Veedor tanto el Concejo como el mandatario hicieron de manera irregular la propuesta y es por esta razón que se advierte de un posible incremento indiscriminado en el recibo de la luz.