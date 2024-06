Especial Diversidad e Inclusión De&I: Una alianza entre Bancolombia y Confidencial Colombia

El desarrollo solo es sostenible si se garantizan la diversidad y la inclusión, un enfoque estratégico hacia la gestión de la diversidad, la equidad y la inclusión.

En este mes de junio, Mes del Orgullo LGTBIQ+ en el mundo, Bancolombia y Confidencial Colombia, continúan con su serie de conversatorios donde la mujer, la diversidad, la equidad y la inclusión tienen un espacio relevante.

En Colombia necesitamos líderes conscientes que impulsen el cambio y eleven la conversación a políticas sociales que hagan parte de la agenda diaria para que tengamos verdaderas transformaciones, que estas sean de fondo y se conserven y evolucionen a través del tiempo. Ser líderes en la gestión de cambio organizacional es una de las motivaciones de Bancolombia para avanzar, por eso construimos valor a partir del entendimiento del ser humano y las diversidades humanas implementando acciones de diversidad, equidad de género e inclusión en pro de la igualdad de oportunidades para todos.

En el panorama empresarial actual, la búsqueda de la diversidad, la equidad y la inclusión se ha convertido en un imperativo moral y estratégico para las organizaciones. En este contexto, la gestión y el impulso de un liderazgo inclusivo, emerge como una poderosa herramienta para impulsar la transformación positiva que parte de la alta dirección y abarca toda la empresa. Según el último informe de Diversidad e Inclusión de McKinsey & Company, las empresas con una representación más diversa promovida desde la alta dirección, tienen un 25% más de probabilidad de superar a sus competidores en términos de rentabilidad.

El Global Human Capital Trends Report de Deloitte menciona que el 23% de las organizaciones afirman que sus líderes tienen las capacidades necesarias para abrirse camino en un mundo que se transforma y cambia permanentemente. Los líderes inclusivos no solo reconocen la importancia de la diversidad y la inclusión, sino que también trabajan activamente para incorporar diferentes perspectivas en la toma de decisiones. Al fomentar un ambiente en el que se valoran la diversidad humana y la variedad de opiniones y experiencias, los líderes pueden generar soluciones más incluyentes, creativas y efectivas.

El camino hacia el Liderazgo Inclusivo no ocurre de la noche a la mañana; es un viaje y un trasegar continuo que requiere creer, confianza, un compromiso y propósito genuino y acciones deliberadas.

El liderazgo inclusivo no es una tendencia, no es moda, es una necesidad imperante en un mundo cada vez más interconectado y diverso. Al fomentar la equidad y la diversidad en la alta dirección, las organizaciones pueden desbloquear todo su potencial y aprovechar todo el ecosistema de la creatividad y la innovación que provienen de diversas perspectivas. Además, no solo mejora los resultados empresariales, sino que también contribuye a la construcción de un futuro empresarial, social y sostenible más inclusivo y equitativo.

Reviva el “Especial Diversidad e Inclusión De&I” en YouTube:

Importantes personalidades de la vida empresarial, cultural y académica, líderes de opinión y referentes en los diferentes temas tratados, generosamente se unieron a esta maravillosa conversación liderada por María Isabel Acosta Dominguez, Directora de Diversidad, Equidad e Inclusión del Grupo Bancolombia:

Liderazgo Inclusivo: Un enfoque estratégico de la alta dirección hacía la gestión de la diversidad, la equidad y la inclusión.

Alejandro Scelzi, Presidente de Sodexo

Brigitte Baptiste, Rectora de la Universidad Ean

Felipe Cárdenas, Presidente de la Cámara de la Diversidad

Gustavo Perdomo-Patiño, Médico Cirujano y Psiquiatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá

María Margarita (Paca) Zuleta, Directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes

Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia

Comunidad LGBTIQ+: Un consumidor que aporta con fuerza a la economía mundial. Si el colectivo LGBTIQ+ fuera un país sería la tercera o cuarta economía mundial.

Alejandra Bernal Uribe, Jefe de Comunicaciones Externas y Sostenibilidad de Falabella Retail

Camila Ortiz, Gerente de Proyectos y Directora del Observatorio de Moda de Inexmoda de Raddar CKG

Gastón Barnechea, Consultor experto en marketing, experiencia del cliente y negocios

Isabel Pérez-Alcántara, Consultora experta en marketing, conferencista y columnista

Paulina Parra, CEO de Zelva Ecosistema Creativo

Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera, Experto internacional en marketing, gestión de intangibles y reputación

Panel Orgullo & Empresas: El poder e influencia del colectivo LGBTIQ+ en la sociedad. El poder económico e influencia de la comunidad LGBTIQ+ va en aumento a través de las nuevas generaciones.

Andy Alegría-Polanía, PhD. Líder Programa de Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia en el Grupo Ecopetrol

Javier Abril Páez, Cofundador & Director de Operaciones DC Influencer Marketing

Juan Felipe Echeverry Jaramillo, Asesor senior en empoderamiento económico – Programa Generando Equidad

Mónica Cortés Yepes, CEO EQUILATERA l COACH en Género y Diversidad

Natalia Téllez Pineda, Experta en diversidad, equidad e inclusión de adultos mayores y personas con discapacidad. Coordinadora financiera de la Fundación Saldarriaga Concha.

Panel Colectivo LGBTIQ+: Más allá de la diversidad sexual y de género

Relatos que Inspiran: El poder de la transformación, historias reales que nos dejarán grandes aprendizajes y reflexiones

Alexandra Parra, Fundadora & CEO de Escole – Experiencias de Aprendizaje y Rectora de la Red de Colegios Personalizados y Bilingües Renfort

Andrea Hernandez León, Líder de la Política de Diversidades e Inclusión de la Universidad Ean

Guillo Vives, Papá, empresario, chef y publicista

Inés Gaviria, Mamá, abogada, cantautora colombiana

Jose & Cami, Creadores de contenido, influencers, esposos y empresarios. Creadores de Our Daily Lives y OurPridely

Marco Vergara, Presentador de noticias y entrevistador de celebridades en Red+Noticias