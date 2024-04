Fiscalía imputó cargos al general González Lamprea

Fiscalía General de la Nación imputó cargos al general en retiro Mario Alfredo González Lamprea por el delito de acto sexual violento en una de sus subalternas.

El militar en retiro enfrenta un proceso judicial porque de acuerdo a las investigaciones, se aprovechó de su superioridad jerárquica y autoridad sobre la víctima, para someterla de manera violenta en su oficina a puerta cerrada.

“Le dije que tenía cuatro tatuajes y me preguntó dónde los tenía. Luego me mostró dos que él tenía, se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo que le mostrara el tatuaje, me puso de pie e intentó mirar debajo del vestido (…) me bajó la cremallera de la espalda y empezó a besarme a la fuerza”, indicó la víctima en entrevista a la Wradio el 13 de octubre de 2021.