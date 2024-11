Gustavo Petro dice que Daniel Briceño es “un hombre despitado”

El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X respondió a los señalamientos que vinculan su campaña con Daily COP y” señala al concejal Daniel Briceño, autor de la demanda de “querer mantener al país en manos de privilegiados”

La respuesta del primer mandatario llega luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abriera investigación en su contra tras la denuncia interpuesta por el cabildante bogotano por el Centro Democrático, quien pidió a la célula legislativa indagar si la campaña Petro Presidente recibió este tipo de financiación.

“Pobre Daniel. Un hombre despistado en la vida. Con Daily corp no tengo más relación que con él mismo concejal al cual no he visto nunca en mi vida”, escribió el mandatario en la red social.

