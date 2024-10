Idea de ampliar curules en el Congreso no convence a senadores de la Comisión Primera

El proyecto de ley que busca ampliar el número de curules en el Congreso de la República para quienes deseen representar a los colombianos que se encuentran en el exterior no ha logrado las mayorías en la Comisión Primera del Senado para ser aprobado..

De acuerdo con el senador Humberto de la Calle, ponente de la iniciativa, “se proponen 2 curules en el Senado y 1 curul más a la ya existente en la Cámara de Representantes. La legitimidad del sistema representativo implica que debe haber la mayor cobertura frente a los segmentos de la población y algunas cifras muestran que tenemos el 9% de la población colombiana residiendo en el exterior”.

El Senador del partido Cambio Radical, Carlos Motoa, no parece estar muy convencido de la necesidad del proyecto, “no podemos seguir aprobando proyectos que incrementan el tamaño del Congreso. No es lo conveniente, tiene impacto fiscal y no necesariamente fortalece la representatividad. Por eso, anunció mi voto negativo a la propuesta que crea más curules”, dijo.

La senadora Paloma Valencia fue muy clara al exponer que no le parece conveniente ampliar el tamaño del Congreso de la República.

“No acompañaría ampliaciones del Congreso, los gastos de funcionamiento del estado son muy grandes. “Propongo que debemos radicar el deber de los congresistas, de mantener las relaciones con la comunidad en el exterior, activar de mayor manera los Consulados de Colombia para que se vuelvan realmente fuentes de servicio para los ciudadanos”, indicó la congresista.