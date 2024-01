La Corte Suprema de Justicia absolvió a exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque

La Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de La Guajira, Hernando David Deluque Freyle dentro del proceos de investigación que se le seguía por temas de corrupción.

El máximo tribunal de la justicia le seguía un proceso de investigación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en lo relacionado con la construcción de obras para el plan maestro de alcantarillado sanitario de Riohacha, sistemas de tratamiento de aguas residuales.

El proceso de construcción del acueducto no contó con las licencias ambientales que se requieren para estos casos y tampoco se realizó la consulta previa con la comunidad indígena que habita en el territorio.

Para la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, «las situaciones que generaron las supuestas irregularidades que eran señaladas por la Fiscalía, se generaron a partir de factores externos que no correspondían al exgobernador».