“La lucha contra el ausentismo sigue”: Catherine Juvinao

La representante a la cámara, Catherine Juvinao, en entrevista para Confidencial Colombia dice que no se siente desalentada ante el hundimiento del proyecto de reforma constitucional que atacaba la práctica del ausentismo parlamentaria y asegura que en el 2025 radicará de nuevo la iniciativa y lo hará las veces que sea necesario y dijo además que sí se vuelve a caer, la ciudadanía tendrá claro quienes son los congresistas que no quieren auto reformarse.

El proyecto de Acto Legislativo que combate el ausentismo parlamentario se hundió en la Plenaria de la Cámara, ¿Seguirá dando esa lucha?

Catherine Juvinao: Por supuesto. Llegamos con una bandera y un propósito claro ante nuestros electores y es el de trabajar para que auto reformar el Congreso de la República, para eso me hice elegir de lo contrario hubiese seguido afuera. Hemos sacado dos reformas importantes que de una u otra manera van en el mismo sentido, una es la disminución del receso legislativo y otra la rendición de cuenta.

Quedamos con el sin sabor de no lograr la aprobación del proyecto que busca acabar el ausentismo porque no existió voluntad ni de los partidos ni del presidente de la Cámara de Representantes, quien se prestó para que se hundiera acudiendo a jugaditas dilatorias.

Esta lucha contra el ausentismo la dieron en el pasado la entonces senadora Claudia López y la entonces representante Angélica Lozano al que se unieron otros congresistas, incluso del Centro Democrático, y esto se hundió, lo que demuestra que el Congreso de la República poco o nada le interesa que esta práctica se acabe, ¿Vale la pena desgastarse tratando de nadar contra la corriente?

Catherine Juvinao: Nadar contra la corriente es mi día a día por tanto no es un desgaste. Todos los días me levanto y nado contra la corriente porque esa es la única manera de hacer las cosas bien en política porque si me voy con la corriente o me dejo llevar por la corriente haría las cosas mal.

No me siento desalentada porque uno sabe que con suerte los proyectos salen en el primer intento, pero por lo general y sobre todo con proyectos que buscan reformar el Congreso, el juego y la pelea son largos. En el año 2025 volveré a radicarlo y si se hunde de nuevo, de nuevo lo presento y la ciudadanía tendrá muy claro quiénes son los congresistas que no quieren auto reformarse. La lucha contra el ausentismo sigue.

Esta práctica del ausentismo se da también en los concejos, las asambleas y las juntas administradoras locales ¿Cómo hacer para que este proyecto toque a todas las corporaciones de elección popular?

Catherine Juvinao: Sí es difícil auto reformar el Congreso ahora imagínese como sería sí desde el Congreso se pretende reformar las demás corporaciones de elección popular. No creo que esto quepa en un solo proyecto, hay que ir paso a paso. Espero que los demás tomen también esta iniciativa, pero eso depende de la ciudadanía quien debe hacer presión y votar por candidatos que promuevan un cambio de verdad y no uno de mentiras.

¿Quiere decir entonces que usted seguirá con su lema “trabajen vagos”?

Sin duda. Me puedo morir y aquí en el Congreso habrá que seguir diciendo, trabajen vagos. Es una lucha de generaciones, de cambio político, que jamás podremos abandonar.

¿La decisión del presidente de la Cámara de darle mucho espacio a una discusión generada por la actuación del congresista Miguel Polo Polo fue intencional?

Catherine Juvinao: Claro que fue intencional. El presidente de la Cámara de Representantes ya había dado espacio para que los partidos se dijeran de todo cuanto tenían que decirse. Lo insólito es que luego de aprobarse el orden del día se permitiera continuar en la discusión que se había cerrado, lo que me demostró que no se iba a permitir que la plenaria discutiera el proyecto y promoviendo la pelea que provocó el congresista, Miguel Polo Polo, se tenía la excusa perfecta porque los partidos se molestaban, se salían, rompían el quorum, y adiós plenaria.

Puede interesarle: “No volvería a votar por el Pacto Histórico”: Catherine Juvinao