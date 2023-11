La respuesta de Álvaro Uribe a los señalamientos de Mancuso

Durante la audiencia reservada ante la Justicia Especial para la Paz, Salvatore Mancuso aseguró que la masacre del Aro se habría cometido, presuntamente, por solicitud de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia y que el entonces gobernador del departamento sabía de este hecho.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, dijo el exlider paramilitar.

La respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no tardó en llegar quien desde su cuenta de X retó a Mancuso a probar que el como gobernador de Antioquia tenía conocimiento de este hecho.