Laura Sarabia estará al frente de los problemas energéticos

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, estará al frente de la coordinación de mesas técnicas en donde se abordarán los problemas de energía que enfrenta el país por el fenómeno del Niño.

“Hoy nos necesita Colombia realmente entregando propuestas para construir país y no subidos en un ring que en esta pelea nadie va a ganar. Así que muchas gracias por la invitación y desde el Gobierno nacional, junto al presidente y todo su gabinete de ministros, siempre estaremos dispuestos a trabajar en conjunto para realmente construir una Colombia mejor”, afirmó.

Sarabia venía trabajando estos asuntos meses atrás por lo que se delegó esta función en sus manos para explorar las alternativas que existen en Colombia y así evitar un apagón eléctrico.

“Yo creo que la clave de estas mesas, y se lo he manifestado a varios, es que no podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó, si me contestó, sino realmente es, bueno, tenemos un problema, tenemos una coyuntura, cómo avanzamos y cómo solucionamos”, dijo.