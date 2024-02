Mauricio Toro renunció al ICETEX

Mauricio Toro renunció al cargo de presidente del Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).

En su carta de renuncia dirigida al presidente de la república, Gustavo Petro, Toro expone motivos personales para su dimisión al cargo, no sin antes agradecer por la confianza otorgada, asegurando además que se retira con la satisfacción y tranquilidad de cumplir con su deber.

«Los ciudadanos pueden tener la certeza que como presidente del ICETEX me encargué de transformar todo lo que estaba a mi alcance y en mis competencias”, afirmó.

Invitó al Gobierno Nacional a transformar al ICETEX en una entidad que cumpla una labor social, brindando mayores garantias a la educación para que así no se vea limitada a la simple tarea de otorgar créditos, «es urgente transformar el Icetex para hacerlo una entidad realmente social y de apoyo, no una mera entidad crediticia. Y con ese mandato es que he liderado el Icetex durante este periodo”, añadió el representante de la entidad».