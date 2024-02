Petro nombra a la conservadora Luz Cristina López en el ministerio del Deporte

Una nueva polémica se dio en el país luego de conocer el nombramiento de Luz Cristina López, como nueva ministra del Deporte en reemplazo de Astrid Rodríguez, quien dejó el cargo tras la pérdida de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla.

López Trejos, fue propuesta por un grupo de congresistas del Partido Conservador. Cuenta con 22 años de experiencia como docente de varias universidades y 10 involucrada en el deporte Paralímpico y Olímpico. Es abogada, licenciada en educación física y administradora.

Luego de conocer el nombramiento, el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, expresó su sorpresa y aseguró que la nueva ministra no representa a la colectividad azúl.

Personalmente no la conozco, esa hoja de vida no la conozco.Ella no representa la oficialidad del Partido Conservador. Si el Gobierno quiere complacer grupos de congresistas, ellos sabrán, pero me dicen acá los presentes senadores que no comulgan con eso y que tampoco los representa”, dijo Cepeda.