Reforma Política supera su primera etapa en la Cámara y se prepara para su viacrucis en el Senado

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de Reforma Política que busca fortalecer la democracia colombiana garantizando procesos electorales más transparentes, justos y representativos.

Con 90 votos a favor, los representantes aprobaron los nueve artículos del proyecto que fue presentado por el Gobierno nacional, tras socializarlo en las Comisiones Primeras del Senado y de la Cámara de Representantes.

El texto aprobado por la Cámara de Representantes incluye artículos que generaron polémica durante la discusión como el relacionado con la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que sigue en manos del Congreso de la República pero que trae como novedad la conformación de ternas de elegibles conformadas mediante convocatoria pública.

Se determinó además que las campañas para la elección popular de cargos y corporaciones públicas serán financiadas completamente con recursos estatales, mediante anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta.

Otro cambio que plantea la reforma es el de las listas cerradas y bloqueadas, con democracia interna y principios de paridad, alternancia y universalidad. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró la decisión de la Cámara de Representantes insistiendo en el interés del Gobierno de llegar a los máximos consensos posibles, por lo que planteó crear una mesa técnica para estudiar y modificar el proyecto de acto legislativo incluyendo la mayor cantidad de voces posibles.

“Si no es por consenso, no es posible sacarla adelante y esa es la convicción del Gobierno nacional. Démonos la oportunidad de tener una Mesa Técnica con participación de partidos de Gobierno, Independientes y de Oposición. El Gobierno asume el compromiso con ustedes, hoy en esta plenaria, que no se va a quedar ninguna constancia sin revisar, sin discutir, sin buscar si es viable”, señaló el ministro.