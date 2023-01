Regaño de Petro al ICBF

El Presidente Petro hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para cambiar totalmente la política pública de atención a las familias y a la primera infancia.

Según el Jefe de Estado, esta entidad desconoce el concepto de familia que tiene el pueblo wayú, por ejemplo, y también la importancia del agua. Por tanto, el cambio debe partir desde allí.

“¿Cuál es el programa del ICBF para lograr que la Guajira tenga agua potable? El ICBF no tiene ni uno, no ha pensado en eso. Imagínese: el Bienestar Familiar y no ha pensado que la familia necesita agua. Claro, se puede crear, se puede articular, pueden ayudar instituciones estatales que sepan más del agua, pero de partida estamos funcionando mal, porque estamos intentando que un modelo muy cachaco y miserablista de atención a los niños, no se adapte a las condiciones culturales del pueblo wayú, si no al revés, a ver cómo se encajona el pueblo wayú en lo que han ideado en Bogotá, y resulta que eso no es posible”, puntualizó.

De otro lado, el primer mandatario propuso al pueblo guajiro permitir que la Nación asuma el mantenimiento de la infraestructura del agua en el departamento, una de las falencias regionales por las cuales mueren niños y niñas por falta del vital líquido.

“Esto no está funcionando. Y si volvemos y metemos un billete, y no se hace el mantenimiento, en tres años la mitad de lo que hagamos ya no está sirviendo. Entonces, hay que hacer un acuerdo que, en mi opinión, conociendo un poco el territorio, es que la Nación asuma el mantenimiento”, declaró.

Insistió en que, si se habla de un sistema de agua para la región, tener claridad en cuanto a los datos sobre la misma infraestructura y sobre la gestión de los recursos es fundamental.

“Un sistema es saber dónde está la infraestructura y cuánto cuesta el mantenimiento de cada pozo. Y el costo de reposición de la maquinaria, porque tiene vida útil que se acaba. Y si no se está guardando esa plata, porque nadie la pone, ahí hay un problema. Esos datos no los tenemos, esos datos hay que hacerlos”, agregó.

Preguntó cuánto cuesta mensualmente el mantenimiento de los 565 puntos del agua en La Guajira y quién debe administrar dichos recursos, que provienen del llamado Sistema General de Participación (SGP).

“¿Cómo se hace para que desde el Sistema General de Participación se gire una plata, digamos a un comité para que guarde la plata? Podría guardarla el municipio y cada vez que haya la necesidad del mantenimiento se pueda distribuir; pero eso no lo están haciendo los municipios de La Guajira”, añadió.

El Presidente Petro también reiteró la importancia del departamento en la generación de riqueza a través de su enorme potencial en la generación de energía solar y eólica e invitó al sector privado y a las comunidades, como a las autoridades regionales, a trabajar en el desarrollo de esta iniciativa.