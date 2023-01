“Respeto profundamente la crítica y la discrepancia”: MinInterior

El ministro del Interior, Alfonso Prada envía un mensaje de tranquilidad a los integrantes de la coalición de Gobierno que mostraron algunos desacuerdos con lo aprobado hasta ahora en la reforma política que iniciará una segunda vuelta en el primer semestre de 2023 y confía continuar en el debate de argumentos.

¿La reforma política empezó a generar fisuras dentro de la coalición de Gobierno?

Alfonso Prada: En todos los proyectos, en el de Paz Total, en la reforma tributaria, en el Ministerio de la Igualdad; siempre hay diversidad de criterios al interior de la coalición mayoritaria y he señalado siempre que respeto profundamente la crítica y la discrepancia, porque hace que el gobierno tenga que explicar de la mejor manera posible lo que piensa al respecto, y lograr que la mayoría finalmente apruebe eso. Es un ejercicio democrático y de mucho argumento. De manera que no son fisuras ni nada por el estilo, pero si discrepancia de opiniones.

¿Hubo un jalón de orejas a los partidos de Gobierno?

Alfonso Prada: Hubo momentos en los que se elevo el tono, y en que se cuestionó incluso la intención que tenia cada reforma en relación con el efecto que quiere producir. Por eso aclare que no hay ningún interés oculto, aquí todo está de cara a la ciudadanía. Hicimos debates que duraron 12 horas; en un solo artículo había 40 intervenciones y eso me parece que es un ejercicio democrático impecable.

Si se caen las listas cerradas, que son la columna vertebral de esta reforma, ¿usted retira el proyecto?

Alfonso Prada: Sería un golpe al corazón de la reforma. El corazón de la reforma esta dado para que cambiemos las costumbres políticas en Colombia, y aportarle a eso es a lo que apunta la reforma. Las listas cerradas eliminan la competencia interna, que es una competencia de plata, de publicidad, que se desdibuja completamente en los enfrentamientos que hay entre los mismos miembros de un partido. En cambio, en una lista cerrada hay un solo mensaje, una identidad ideológica, un solo propósito, y este debe tener coherencia con los principios ideológicos. La lista cerrada va a permitir comunicar con claridad la línea ideológica de cada partido.

El presidente Gustavo Petro cuando era senador se oponía a esta posibilidad y hoy es el quien la propone, ¿no es esto por lo menos curioso?

Alfonso Prada: Estamos haciéndole entre otras cosas un homenaje al liderazgo que ejerció Gustavo Petro, al armar con cerca de seis partidos una lista cerrada con paridad, con alternatividad, y el resultado que logró el Pacto Histórico con Gustavo Petro a la cabeza como candidato presidencial, fue precisamente renovar el Congreso de la Republica trayendo todo tipo de sectores en el pluralismo que representa el pacto y la alternancia o la alternatividad que representa la mujer. El 50% de quienes fueron elegidos en el Pacto Histórico son mujeres, y eso es lo que estamos transmitiendo. La política se moderniza enormemente con este ejemplo que dio el Pacto Histórico y es lo que queremos hacer con la política colombiana y es que haya más transparencia, más identidad ideológica y más participación de la mujer.

Hay congresistas que se mostraron molestos por la reforma al tema de coaliciones consideran que eso es un golpe a las minorías, ¿ha dialogado con ellos sobre este asunto?

Alfonso Prada: Puede haber listas de coalición entre minorías que representen no más del 15% de la votación, es una norma hecha básicamente para que los partidos pequeños se puedan coaligar y presentar listas conjuntas para lograr llegar a los umbrales. Desaparecer el 15% no se hizo ni se dio en el Senado de la República, hay una posibilidad de que eso siga abierto y que siga debatiéndose. Lo segundo, es que al eliminarla no se prohíbe que haya coaliciones, al contrario se aumenta la posibilidad de las coaliciones, ya no solamente entre partidos pequeños, sino entre un partido que tenga más del 15% con uno que tenga una representación del 2, 3, o 4% de tal manera que las minorías adquieren más posibilidades de trabajar conjuntamente con partidos que tengan mayor presencia electoral en Colombia.